'MORAM DA VODIM RAČUNA O NJEMU!' Aleksandar Mitrović dominira, trener Fulama ga hvali na sva usta!

Srpski reprezentativac Aleksandar Mitrović postigao je dva gola u pobedi Fulama nad Kvins Park Rendžersom (2:0) i tako stigao do 37. gola u Čempionšipu ove sezone.

To znači da mu sada treba još šest pogodaka kako bi izjednačio rekord Gaja Vitingema star 29 godina. Trener Fulama Marko Silva, ipak, kaže da ne razmišlja o tome.

- Ne gledam to tako. Za nas bi bila veća šteta da ne ostvarimo cilj na kraju sezone. Individualne stvari nisu glavne za nas, da budem iskren. Naravno da ćemo pomoći Mitroviću ako to možemo. Ipak, to nije u našim mislima. I naravno da ću voditi računa o kondiciji Mitrovića za sledeći meč. Rekord nije najvažniji. On je važan igrač za nas i zna šta želim od njega, da bude na pravom mestu za finiš. Potrebno je samo da se pojavi na pravom mestu - kaže Silva.

Autor: