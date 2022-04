'LUD SAM, BIĆU JOŠ LUĐI' Stanojević odgovorio na prozivke navijača Zvezde

Trener Partizana Aleksandar Stanojević govorio je o predstojećem 167. večitom derbiju koji je na programu u subotu od 18 sati na staidonu "Rajko Mitić".

Strateg crno-belih je naglasio da mu je žao što se utakmica ne igra na stadionu Partizana. Uprkos tome njegovi igrači će izaći mnogo jače nego na prethodnom duelu sa Zvezdom.

- Nažalost ne igramo na našem stadionu. Svi igrači su spremni i motivisani, izlazimo u najjačem sastavu. Nemamo opravdanja, ne polemišemo, želimo da izađemo mnogo jače nego prošli derbi. Jedva čekam da vidim kako će igrači odreagovati na sve što se dešavalo u poslednje vreme - rekao je Stanojević.

Na konferenciju za novinare su upali navijači crno-belih koji su podelili saopštenje da su se početkom marta sastali generalni sekretar FSS Jovan Šurbatović i direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić. Oni su preneli da su se dogovorili da sudije u nastavku prvenstva sude na štetu kluba iz Humske.

- Ne znam stvarno, ne znam šta se ko tu dogovarao, znam da su činjenice da smo imali probleme koje smo imali, a svi smo svedoci toga. Ko se dogovarao, ne znam, mi ćemo sve dati na terenu i to od nas zavisi. Nešto se drugačije dešava ove polusezone. Ne mogu ja da se bavim svim stvarima.

Takođe, pojavili su se leci na kojima se nalazi Stanojević u ludačkoj košulji.

- Toliko sam lud za Partizanom, da ću tek luđi biti. Mogu samo gori da budem. Bave se oni već duže vreme sa mnom. Toliko sam prošao utakmica, derbija i situacija. Koliko smo imali derbija koji su odlučivali titulu i nisu. Stvarno nemam problem, to je njihova igra i stvar. Pretpostavljam da je to pokušaj da se na drugu stranu okrenu ozbiljne stvari. Ozbiljno se bave time, to je ozbiljna propaganda svaki dan. Čestitam im, u pravu su sve.

Potom se osvrnuo i na fudbal i to šta očekuje od 167. okršaja velikih rivala.

- Derbi je važna utakmica, svaki je sudbonosan. Srećom odigrao sam mnogo. Moramo da pobedimo inače će biti veoma teško. Spremni smo na svaku njihovu rotaciju i način igre. Ne verujem da će oni nešto menjati posebno.

