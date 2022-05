HILJADE LJUDI ISPRATILO LEGENDU NA VEČNI POČINAK: Sahranjen jugoslovenski fudbaler IVICA OSIM (VIDEO)

Legenda bosanskohercegovačkog fudbala Ivica Osim sahranjen je danas na Gradskom groblju Bare u Sarajevu.

Na sahranu Osima, koji je preminuo 1. maja u austrijskom gradu Gracu nekoliko dana pre 81. rođendana, došle su hiljade ljudi da se oproste od najvećeg fudbalskog imena BiH, preneo je portal Klix.ba.

Osim je sahranjen u Aleji velikana na Gradskom groblju Bare.

Ranije danas, održana je komemoracija u prostorijama Narodnog pozorišta u Sarajevu gde su se reči i dela popularnog Švabe prisetili velikani jugoslovenskog fudbala.

Osim je rođen 6. maja 1941. godine u Sarajevu. Igračku karijeru započeo je u Željezničaru, za koji je nastupao ukupno 11 godina i za to vreme je imao 250 zvaničnih nastupa i postigao 75 golova.

Godine 1970. odlazi u Francusku, gđe je igrao za Strazbur, Sedan i Valensijan.

Igrao je za reprezentaciju bivše Jugoslavije.

Imao je 16 nastupa, pri tome postigavši osam golova. Proglašen je za najboljeg igrača Jugoslavije za 1967. godinu.

Igračku karijeru je okončao 1978. godine, nakon čega se vrlo uspešno počeo baviti trenerskim poslom. S uspehom je vodio Željezničar od 1978. do 1986.

Bio je i selektor reprezentacije Jugoslavije, trener Partizana, Panatinaikosa, Sturma, JEF Uniteda, a poslednji trenerski angažman imao je kao selektor Japana.

Sa Partizanom je osvojio Kup Jugoslavije 1991. godine.

Osim je od 1992. do 1994. godine bio trener grčkog Panatinaikosa, a osvojio je Kup Grčke 1993. i 1994. godine, dok je drugo mesto na tabeli osigurao 1993. godine. Između 1994. i 2002. godine je vodio austrijski Sturm, koji je doveo do naslova prvaka 1998. i 1999. godine, osvajanja Austrijskog superkupa 1998. i 1999. godine, a nastupao je i u Ligi prvaka od 1998. do 2000. godine.

Trenersku karijeru gradio je u Japanu od 2003. do 2007. godine.

Osim je 16. novembra 2007. imao moždani udar, a 26. novembra se probudio.

Ostaće upamćen ne samo po veštinama na fudbalskom terenu, trenerskom umeću, već i po svojim izjavama i specifičnom pogledu na svet.