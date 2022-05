BEOGRAĐANI U TRANSU: Slavni Ronaldinjo sleteo u srpsku prestonicu! ŠOK NA AERODROMU: Svi se pitaju ŠTA ĆE ON TU (VIDEO)

Legendarni Ronaldinjo, nekadašnji fudbalski as iz Brazila, sleteo je na aerodrom "Nikola Tesla".

Beogradski mediji javljaju da je razlog dolaska nekadašnjeg fudbalskog asa u našu zemlju još uvek nepoznat, ali moguće je da se radi o reklamiranju jednog brenda.

Mađioničaru u kopačkama ovo nije prvi put u Beogradu. Bio je gost naše prestonice kada je snimao reklamu za jednu sportsku kladionicu.

The Great Ronaldinho just arrived in Belgrade! pic.twitter.com/uftaEcQWbn