TRAGEDIJA U SVETU FUDBALA: Poginuo reprezentativac (24)

Bilel Benhamouda je u četvrtak igrao za reprezentaciju Alžira protiv Konga i bio je najbolji na meču.

Posle utakmice krenuo je u rodno mesto. Zajedno sa prijateljem se zaputio u rodno mesto kako bi posetio porodicu, ali do tamo nije stigao. Poginuo je u saobraćajnoj nesreći, potvrdili su alžirski mediji.

Benhamouda poginuo je u noći između srede i četvrtka u strašnoj saobraćajnoj nesreći.

I’m lost for words. Bilal Benhamouda, who scored for Algeria A’ last night against DR Congo, has sadly passed away today in a car accident.



May Allah grant him Jannah. 🤲🏼🇩🇿 pic.twitter.com/hTttqFl8B1