'Dragan Mance Kup 2022' u Zemunu od 17. do 19. juna!

Šesti po redu "Dragan Mance Kup 2022" za dečake uzrasta od osam do 12 godina i devojčice uzrasta do 15 godina, biće održan od 17. do 19. juna u okviru Međunarodnog dečijeg fudbalskog festivala, a pod pokroviteljstvom Gradske opštine Zemun.