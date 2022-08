NOVI DETALJI NAPADA NA KAPITENA SRBIJE! Otac Dušana Tadića: Mislio je da su navijači koji žele da se slikaju, odmah je reagovao...

U noći između 27. i 28. jula, Dušan Tadić je pred svojom kućom u Amsterdamu doživeo neprijatnost. Dvojica razbojnika došla su sa namerom da ga opljačkaju. Međutim, očigledno su napravili veliku grešku u "skautingu" potencijalne žrtve, budući da im se rđavo geslo obilo o glavu.

Tadić nije dao na sebe, uspeo je da se odbrani od napada protivnika i pritom stigao i da uzvrati jednom od nasilnika, a iz svega je izašao skoro neokrznut. Prošao je samo sa manjom ogrebotinom na ruci.

- Ma sve je u redu sa Dušanom, nije to bilo ništa strašno. Mediji su možda malo i preduvali čitavu situaciju, nije ni povređen niti išta - kaže za "Novosti" raspoložen i nimalo uzrujan zbog pomenutog incidenta Petar Bato Tadić, otac našeg sjajnog asa.

Perjanica srpske reprezentacije i prvaka Holandije našao se na udaru pljačkaša, pretpostavlja se zbog skupocenog sata koji nosi, prema saznanjima tamošnjeg "Telegrafa", a u isto veruje i njegov otac. Ipak, usledio je kontranapad Tadića na huligane. "Mesto zločina" napustili su bez planiranog plena, praznih šaka, povređenog lica i izudaranog ega.

- To mu se desilo pred kućom gde živi, to je naseljeno mesto gde imaju kamere, obezbeđenje. Verovatno su ga "pikirali" zbog sata koji nosi. Došli su na motorima, sa kacigama i nekim šalovima. U prvi mah je mislio da prolaze navijači koji žele sliku, ali kada je shvatio o čemu se radi naravno da uopšte nije bilo prijatno. Na svu sreću, Dušan je brzo reagovao - šaka u glavu, odmah ga je "sastavio" kroz vizir kacige, pa su na kraju pobegli. Malo je ogrebao ruku na kacigu, ali ponavljam ništa to nije strašno kako su preneli mediji - dodaje Tadić senior i uverava da omanji incident nije previše potresao njegovog sina, koji je dva dana kasnije izveo saigrače na megdan PSV u Superkupu (3:5).

Da na Tadića pomenuta nezgoda nije uticala, pokazuje i uvid u aktivnost na društvenim mrežama. Odmah sutradan, desetka "orlova" i "kopljanika", objavio je slike sa treninga, kao i sa promocije novog dresa.

- Naravno, nije mu bilo svejedno posle svega, ali to je bilo vidno mesto, naseljeno. Sa Dušanom je sve okej, još jednom ponavljam, nema razloga za brigu. Igrao je posle toga i utakmice, trenirao - podvlači Petar Tadić.

KOLAŠINAC, VERATI, ZAHAVI...

Pokušaji pljačke fudbalera nisu novost. Međutim, retko su se dešavale situacije kada igrač uzvrati. Jedna takva, desila se Seadu Kolašincu, koji je oterao razbojnike sa noževima u rukama, koji su pokušali da opljačkaju njega i Mesuta Ozila u Londonu dok su as iz BiH i Nemac igrali za Arsenal. Ovog leta, u etar su puštene priče o tome kako su na letovanjima opljačkani Marko Verati (PSŽ), Fede Valverde (Real). U Holandiji, Erhanu Zahaviju, provalnici su dva puta u kratkom vremenskom periodu opljačkali dom u Amsterdamu.