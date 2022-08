ZA SVE KOJI SU SE PITALI! Evo kako izgleda novi DRES SRBIJE - Ovo će Piksijevi ORLOVI nositi u Kataru! (FOTO)

FIFA je pre nekoliko dana na svojim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama donekle otkrila kako će izgledati oprema u kojoj će na Mundijalu nastupiti izabranici selektora Dragana Stojkovića Piksija, a sada više nema dileme.

Na društvenim mrežama se pojavila fotografija već urađenih dresova fudbalske reprezentacije Srbije, garnitura za Mundijal 2022. i - mnogi ljubitelji sporta celog dana samo o tome pričaju.

Ovako izgleda novi dres Srbije, pripremljen za Mundijal u Kataru:

I wouldn't wish this on my worst enemy. @pumafootball you did us dirty. pic.twitter.com/ZtJCEoF5p0