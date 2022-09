Fudbalerke večeras protiv Portugalije jure mesto u baražu za Mundijal

Ženska fudbalska reprezentacija Srbije igra u 20 sati pretposlednju utakmicu u kvalifikacijama za SP 2023. u Australiji i Novom Zelandu protiv Portugalije.

Pobedom bi osigurale drugo mesto i baraž, gde nije došla nijedna generacija. Na samo jedan ili dva meča od plasmana na Mundijal.

- Ovo je za nas istorijska utakmica za koju smo se pripremale četiri godine. Za to vreme smo prošli čitav jedan ciklus, imali mnogo odricanja, problema, ali i lepih trenutaka. I ono što je najvažnije, došli smo do trenutka i meča koji može mnogo da nam donese. Pred nama je ozbiljan protivnik, spremili smo dobru analizu rivala. Očekuje nas fudbalski spektakl. Uveren sam da će devojke koje nastupaju za Srbiju ispisati istoriju ženskog fudbala zlatnim slovima, jer one imaju kvalitet da igraju sa najboljim selekcijama sveta. Pokazaće to i na meču sa Portugalijom, baš kao i želju i volju koje ih krase tokom celog ciklusa kvalifikacija - smatra selektor reprezentacije Predrag Grozdanović.

Važnosti meča, i uloga na talonu svesna je i kapitenka srpske ekipe Violeta Slović.

- Ovo je ispit za celu generaciju, jer imamo veliku šansu da napravimo korak ka plasmanu na SP. Ovo je istorijska prilika, motiv i želja nikada nisu bili sporni. Da posedujemo kvalitet pokazali smo sa šest vezanih pobeda, pogotovo trijumfom protiv Nemačke u martu. Nadamo se da ćemo imati veliku podršku sa tribina, a mi ćemo im se odužiti tako što ćemo prikazati veliko srce, hrabrost, i ljubav prema ovom sportu.