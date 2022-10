Evra: Ferguson jedino nije vikao na Pola Skolsa

Bivši fudbaler Mančester junajteda Patris Evra izjavio je da nekadašnji menadžer "crvenih đavola" Aleks Ferguson nikada nije vikao na Pola Skolsa, prenose britanski mediji.

Ferguson (80) je od 1986. do 2013. godine bio menadžer Mančester junajteda, a sa "crvenim đavolima" osvojio je sve što se moglo osvojiti.

Britanski mediji podsećaju da je škotski stručnjak tvrdio da niko nije veći od kluba, a u svlačionici je često vikao na fudbalere.

"Jedini fudbaler koji nikada nije osetio Fergusonov gnev je Pol Skols. Kada god bi se mučili, šef bi nam rekao da damo loptu Skolsu. On je taj koji kontroliše igru, on je taj kontroliše tempo. Pol je bio srce Junajteda", rekao je Evra za "Betfer".

Skols je nastupao za Mančester junajted od 1993. do 2011. godine, a potom je saopštio da je završio igračku karijeru. On se početkom 2012. vratio u klub sa "Old traforda" i igrao do kraja sezone.

Evra je rekao da su čelnici Mančester junajteda u tajnosti doneli odluku da Skolsa vrate u klub i to uoči meča FA kupa protiv Mančester sitija (3:2).

"Krili su to do poslednjeg minuta. Sećam se da sam bio jedan od prvih koji je ušao u svlačionicu, pogledao sam oko sebe i video sam dres Pola Skolsa. Nismo mogli da verujemo, to je bilo važnije od igranja utakmice. Ferguson je morao da nas smiri. Bili smo srećni, nismo ni morali da igramo utakmicu. Ponavljam da je Ferguson najbolji menadžer u istoriji, jer je znao reakciju i uticaj Pola na tim. On nam je pomogao da verujemo u sebe, a dobili smo i samopouzdanje od Skolsa", zaključio je Evra, koji je igrao za Mančester junajted od 2006. do 2014. godine.