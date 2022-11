KAPITEN SRBIJE IZGUBIO ŽIVCE ZBOG NEJMAROVOG FOLIRANJA! Tadiću najvijači SVE PROČITALI SA USANA: Evo šta je poručio zvezdi Brazila (VIDEO)

Dušan Tadić izgubio je živce i psovao je Nejmara zbog foliranja tokom utakmice sa Brazilom (2:0). Srpski tim izgubio je od jednog od favorita za osvajanje Mundijala, ali je kapiten "orlova" imao šta da kaže prvoj zvezdi "selesaa".

As Pari Sen Žermena često je bio na zemlji i to je nerviralo mnoge, kako na terenu, tako i one koji su gledali meč. Nesporno je da je bilo i faulova, ali je njegova gluma izluđivala sve.

Tako je u 60. minutu meča Tadić imao šta da mu kaže. "Ustaj bre, mamu ti je**m", moglo je da se pročita sa usta srpskog fudbalera posle jednog starta.

Ubrzo se Nejmar podigao, ali to nije bila jedina situacija u kojoj je ostao da leži na zemlji. Takođe, viđena je i jedna komična scena na početku utakmice kada mu je Saša Lukić skinuo dres tokom jednog duela.

Inače, sada je ceo Brazil zabrinug za Nejmara. Posle jednog od mnogobrojnih duela požalio se na povredu i napustio je igru u 79. minutu kada ga je zamenio Entoni.

Prema prvim fotografijama posle utakmice deluje da mu je zglob otekao i sada se čekaju dodatni pregledi. Mogao bi zbog povrede da propusti i neke od utakmica na Svetskom prvenstvu, a Tite i saigrači strahuju da povreda nije ozbiljnije prirode.

