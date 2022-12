SKANDALOZNI TEKST BRITANACA! Udarili po Srbiji zbog utakmice sa Švajcarskom: 'Srbi su fašisti i rasisti'

Britanski portal "Observer" objavio je tekst nakon utakmice Srbije i Švajcarske i naš narod nazvao fašistima i rasistima.

Ovaj ostrvski medij kao svedoka odabrao je izvesnog Hasana Rahmanija, koji živi trenutno u Londonu, ali mu koreni vuku sa Kosova.

- Hasan Rahmani je došao na utakmicu noseći albansku zastavu oko vrata, ali kaže da mu je bila konfiskovana na ulazu dok su uvredljivi nacionalistički simboli bili dozvoljeni. On kaže da mu je pokazana poruka koju je FIFA poslala obezbeđenju i u kojoj su slike predmeta, slika i slogana koji su bili zabranjeni na stadionu - započinju Britanci svoj tekst, pa prelaze na reči Rahmanija.

- Bio sam potpuno zanemeo kada sam video veliki broj fašističkih slogana, majica i zastava - započeo je Rahmani.

List navodi da je on pokazao "Observeru" sliku navijača koji nosi zelenu kapu usko vezanu za zločine izvršene u ratu na Kosovu i u Bosni.

Britanci takođe prenose Hasanove reči da su sinoć na "974" stadionu nošene i majice sa porukom "Od Srbije do Tokija", mada buće da je na njima pisalo "Srbija do Tokija". A šokiralo ga je još jedno, mahanje srpskih navijača sa visoko podignuta tri prsta.

- Rahmani nam je rekao i da policija nije bila zainteresovana za žalbe na te stvari, kao ni na gestikulacije sa tri prsta, koji se smatraju uvredljivim na mnogo načina - ističe "Observer".U nastavku izveštaja sa stadiona i stvaranja negativnog narativa o Srbima, navedeno je da je u 77. minutu zvanični spiker zamolio da prestanu "diskriminišući pokliči i gestovi", a Rahmani je javio engleskim novinarima da je i tada ostao šokiran.

- Bio sam šokiran tim uvredljivim rečima, apsolutno sam ostao bez teksta. Pevali su najzlobnije rasističke pesme - kaže Rahmani, a onda se nadovezuju novinari "Observera".

- Među terminima koje je čuo bila je i reč 'Šiptar', poznati uvredljivi termin koji se koristi protiv Albanaca i uobičajeno dozivanje "ubij, ubij, ubij Albanca'. Navijači su skandirali i 'Kosovo je srce Srbije', što ima veze sa tim da njihova zemlja odbija da prizna kosovsku nezavisnost - vele Englezi, a svedoči Rahmani.

On je rekao da je stadion napustio uplašen za bezbednost i prepričava kako ga je napalo "sedam ili osam pristalica Srbije ispred stadiona".

- Gađali su me vodom, govorili su mi 'Šiptare, idi j**i se!'. Pokušao sam da pobegnem, ali sedam ili osam krupnih tipova me je pratilo. Na kraju sam trčao ka policiji, koja ništa nije uradila. Sve što se dogodilo bilo je zastrašujuće. Ono što sam očekivao da bude dobra noć na stadionu zapravo je pokrenulo sva ona sećanja iz prošlosti za koja sam mislio da su nestala.- Šokiralo me je to je FIFA nedosledna. Zaboga, kako u 2022. godine možete da dozvolite na stadionu tokom Svetskog prvenstva da neko skandira o ubijanju druge nacije? Vratio sam se kući sa osećajem da sam marginalizovan i da za FIFA nisam dobrodošao - zaključio je Rahmani u velikom tekstu "Observera".