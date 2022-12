DA LI JE MOGUĆE DA OVO SUDIJE NISU VIDELE? Arbitri napravili neverovatan previd, reagovali tek u 42. minutu osmine finala

Naime, desni bek "galskih petlova" Žil Kunde je na meč izašao noseći dva zlatna lančića oko vrata. A poznato je da nije dozvoljeno nositi nakit, pre svega iz bezbednosih razloga.

Zanimljivo je da je to promaklo glavnom arbitru Hesusu Valencueli.

Ipak, pomoćni sudija je to primetio u finišu prvog poluvremena.

Rekao je Kundeu da ne može da izvede aut i da odmah da ode do klupe da skine lančiće, što je ovaj i uradio.

