ENRIKE NAPUŠTA CRVENU FURIJU? Selektor Španije teško podneo eliminaciju sa SP

Selektor Španije Luis Enrike selektor Španije bio je jako razočaran posle eliminacije " crvene furije" sa Mundijala.

Crvena furija je na penale poražena od Maroka sa 3:0, a Enrike nije hteo da priča o tome da li ostaje na kormilu Španije

"Nije sada vreme da pričamo o tome, uvek je mnogo više izlaznih vrata, nego ulaznih. Jedva čekam da vidim porodicu, moje pse, da budem uz njih. Počevši od naredne nedelje, kada predsednik bude smatrao da je pravi čas, razgovaraćemo. Budućnost mi sada ne znači ništa. Moram da svarim ovo razočaranje", rekao je Luis Enrike.

Mnogo toga je nejasno kada su u pitanju Enrike i reprezentacija Španije.

"Ne mogu ništa određeno da kažem. Ne znam, nemam interesovanja da pričam o tome. Ističe mi ugovor, ali imam poverenje u predsednika. Da je do mene i zbog ljubavi i podrške koju sam dobio, nastavio bih do kraja života, ali to nije slučaj, moram da razmišljam šta je najbolje za nacionalni tim i za Luisa Enrikea", dodao je selektor Španije.

Preuzeo je odgovornost za neuspeh u izvođenju penala.

"Odgovornost je na meni lično, ja sam birako ko će izvoditi penale, tačnije prva tri šutera. To su oni koje sam smatrao specijalistima, ostalo su sami odlučivali. Ali nismo ni došli do četvrtog izvođača. Bono je spektakularan što se tiče odbrane penala"

Čestitao je Maroku na prolazu dalje.

"Predstavljamo Španiju i moramo da znamo kako se čestita protivniku. To smo svi i uradili, igrali su svoju igru. Čestitali smo im, a ovi dečaci moraju da nauče i kako se gubi. Fudbal je divan sport za svakog navijača, ali jasno je da se ne može pobediti a da ne napadate. Dominirali smo, voleli bismo da smo mogli i više. Maroko se povukao nisko i to nas je koštalo. Ni sreća nije bila uz nas, Sarabija je pogodio stativu", poručio je Enrike.

Izvinio se španskim navijačima.

"Ponosan sam na ovaj tim, na svakog od igrača, žao mi je zbog onih koji nisu imali mesta da učestvuju ovde, to je na meni. Kada ste na Mundijalu, uvek očekujete da neko od favorita izgubi. Dali smo 101 odsto i čekaćemo drugu priliku. Jako mi je žao zbog navijača, dali su mi podršku i želeo sam da ih usrećim. Ne žalim ni za čim, koncentracija je bila na maksimumu", zaključio je selektor Španije.

