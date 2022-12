HOROR VRSTI IZ IRANA: Poznati fudbaler osuđen na smrtnu kaznu - EVO ŠTA JE RAZLOG!

Protesti u ovoj zemlji su počeli nakon ubistva mlade Mahse Amini, nakon čega se čitava zemlja podigla na noge i krenula u borbu protiv režima. Proteste su podržali i brojni sportisti, zbog čeka su doživeli kazne od aktuelne vlasti.

Ali Dei, bivši igrač Bajerna iz Minhena, takođe je u odsustvu osuđen na smrt, a i fudbaleri iranske selekcije su bili primorani da pevaju himnu na Svetskom prvenstvu u Kataru, iako su planirali da to ne urade u znak protesta.

Sada je ceo svet potresla nova vest, a u akciju za spas igrača se uključila i FIFPRO, agencija koja se bori za prava fudbalera u svetu.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.



We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph