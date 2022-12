LUDNICA U BUENOS AJRESU: 'Zlatna boginja' stigla u Argentinu (VIDEO)

Argentinski fudbaleri su na aerodrom u Buenos Ajresu sleteli u 2.40 po lokalnom vremenu (6.40 po srednjoevropskom), prenela je agencija Frans pres.

Oni će prespavati u trening centru koji se nalazi u blizini aerodroma, gde je hiljade navijača došlo da ih sačeka.

Svečani doček u centru grada biće održan oko podneva, a tamošnja vlada je utorak proglasila državnim praznikom.

03:30 in Argentina right now and that’s how things look like as players are going to Ezeiza camp 🇦🇷



