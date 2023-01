OGLASIO SE VLAHOVIĆ: Juventus surovo kažnjen, a evo gde Srbin nastavlja karijeru

Od borbe za titulu do borbe za sredinu tabele. To je sudbina Juventusa nakon što su čelnici Italijanskog fudbalskog Saveza odlučili da "staroj dami" oduzmu 15 bodova. O svemu se se oglasio srpski napada Dušan Vlahović.

Oštra kazna izrečena je zbog finansijskih malverzacija. Upravo se zbog ovoga povela priča da će reprezentativac naše zemlje napustiti klub.

- Ne plašimo se nekoliko bodova manje na tabeli. Ne plašimo se da zavrnemo rukave. Nismo uplašeni ni zbog naših protivnika. Nema potrebe da se plašimo bilo čega. Jer kada misle da smo pali, mi ćemo se podići jači nego pre. To smo mi, to je Juventus! - napisao je Vlahović na Instagramu i otklonio sve dileme o tome gde nastavlja karijeru.

"Non abbiamo paura di qualche punto in meno in classifica. Quando penseranno che siamo caduti, ci rialzeremo più forti di prima. Questi siamo noi, questa è la #Juventus".



