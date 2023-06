Nenad Milijaš pronašao trenerski angažman: Nekadašnji vezista ostaje na Marakani

Ranije je još najavio Nenad Milijaš da želi da se odmetne i započne svoju solo trenersku karijeru, on je i pred prvim angažmanom. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i reprezentacije Srbije će u idućoj sezoni voditi omladinsku selekciju kluba s Marakane.

Milijaš je u nedavno završenoj sezoni radio kao pomoćnik Milošu Milojeviću, ali je po završetku sezone i dolaskom Baraka Bahara odlučio da se odmetne u trenerske vode, da počne da "peče" zanat i da ostane u fudbalu. Spekulisalo se o nekoliko klubova u Superligi Srbije, čak se pominjala i mlada reprezentacija Srbije, ali po svemu sudeći neće daleko od Marakane nekadašnji kapiten Zvezde.

On će pred sobom imati dosta velik zadatak, s obzirom na to da će voditi ekipu koja će igrati u Ligi šampiona u svom uzrastu, a gde je i većina fudbalera igrala na pozajmici u Grafičaru, s kojim su došli do baraža za Superligu Srbije, što je samo potvrda kvaliteta ovih mladića.

Prethodnu sezonu je sa omladincima odradio Zoran Rendulić. koji je završio i na 2. mestu u ligi, odmah iza Partizana, pa je nekako i logičan sled bio takav da mu se pronađe zamena. Na Marakani su razmišljali o dva imena, jedno je upravo Nenad Milijaš, dok je drugo bilo ime Slađana Nikolića, dosadašnjeg trenera kadetske selekcije kluba.

Sigurno je i to da će Zvezda u idućoj sezoni juriti što bolji rezultat u Evropi, pogotovo nakon ove sezone u kojoj su omladinci Hajduka iz Splita dogurali čak do samog finala, pokazavši da Balkan i te kako ima šta da ponudi.