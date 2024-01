Lepe vesti iz Španije: Oglasio se Gudelj posle operacije!

Fudbaler Sevilje sigurno preskače nastavak sezone, a pod znakom pitanja je i za EURO u Nemačkoj na leto

Reprezentativac Srbije Nemanja Gudelj operisan je, te će zbog toga propustiti gotovo celu polusezonu, a pod znakom pitanja je i EURO, koje se održava u Nemačkoj.

Tim povodom fudbaler Sevilje oglasio na Instagramu gde je podelio fotografiju koju je postavio predsednik Sevilje, Hose Marija del Nido Karasko.

- Dan manje do tvog povratka na teren. Samo napred - pisalo je u opisu fotografije.

Good news Nemanja Gudelj has had successful surgery.



He is expected back in 2-3 months according to Sevilla & shouldn't miss the Euro's. pic.twitter.com/Z0seardN9P