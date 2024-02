Kanga: Uželeo sam se Marakane, očekujem pune tribine

Fudbaler Crvene zvezde Gelor Kanga izjavio je danas da sa nestrpljenjem očekuje nastavak sezone u Superligi Srbije i istakao da je ekipa maksimalno motivisana da osvoji sedmu uzastopnu titulu.

Crvena zvezda će u subotu na svom terenu od 16.30 časova dočekati ekipu Voždovca u 20. kolu SLS.

- Jedva čekam da se vratimo utakmicama na Marakani, jer je to stadion koji me uvek posebno inspiriše i koji je moja fudbalska kuća. Naravno, veliki udeo u tome imaju navijači koje jedva čekam da vidim u subotu. Pauza je potrajala, i zaista smo se uželeli takmičarskog fudbala. Želim da osvojimo titulu i smatram da imamo kvalitet za to. Bila bi mi to peta titula u dresu Zvezde, i ogromna lična satisfakcija, jer zaista volim ovaj klub - rekao je Kanga za zvanični sajt kluba.

- Prvi naredni protivnik je Voždovac, koji je mlada ekipa, ali na našem stadionu smo mi favoriti. Odbrojavam dane do subote. Znam i da je ulaz besplatan, tako da verujem da će tribine biti ispunjene - dodao je fudbaler Crvene zvezde.

Kanga je naveo da su pripreme "crveno-belih" bile naporne.

- Vratio se Vladan Milojević, sa kojim sam već imao priliku da sjajno sarađujem, te sam znao da će pripreme biti teške. Lepo je kada se pobeđuje, to podiže samopouzdanje ekipe, ali je fokus bio na tome da se fizički i taktički spremimo. Falilo nam je nekoliko igrača na Kipru, tako da ćemo biti još bolji kada se oni priključe. Želim pobedu u subotu i da uz dobru igru krenemo u misiju odbrane titule. Pozivam navijače da dođu, jer sam ih se uželeo. Voleo bih da postignem gol, ali to ko će se upisati u strelce je manje bitno. Ključ je da uz dobru igru dođemo do pobede - zaključio je Kanga.

Crvena zvezda je prvi deo sezone u SLS završila na drugom mestu na tabeli sa 46 bodova.