JEZIVO - Utakmica u Engleskoj prekinuta zbog navijača koji se SRUŠIO NA TRIBINAMA!

Utakmica u trećoj ligi Engleske, odnosno njihovoj "Ligi 1" između Boltona i Čeltenhema prekinuta je nakon što je jedan navijač pao na tribinama!

Naime, kako tvrde navodi sa Ostrva, na stadionu "Tafšit Komjuniti", jedan navijač se naprasno srušio na tribinama, zbog čega je morala da reaguje i medicinska ekipa.

Ubrzo su se obe ekipe javile putem svojih javnih glasila, gde su objasnili detalje ovog slučaja, u kojima navode da je jedan navijač pao, te da mu je odmah ukazana pomoć, ali da i dalje nema informacija oko njegovog stanja.

Još nije poznato ni kada će meč biti nastavljen, ali, svi se nadaju samo pozitivnom ishodu ovog slučaja.

Today’s fixture against Bolton Wanderers has been abandoned due to a medical emergency in the crowd.



The thoughts of everyone at Cheltenham Town Football Club are with the individual involved and their loved ones at this time.



An update will be announced in due course. pic.twitter.com/UFlcAwShVQ