JOŠ JEDAN BISER ĆE IGRATI ZA SRBIJU: Fudbaler Arsenala oblači dres 'ORLOVA'

Srbija bi mogla da dobije još jednog reprezentativca koji vuče naše poreklo.

Naime, kako prenosi jedan od najpopularnijih srpskih fudbalskih internet kanala, "Srpski fudbalski skaut", na odličnom putu da "orlove" pojača Džon Luis Zečević, mladi fudbaler Arsenala.

U pitanju je navodno veliki talenat koji igra na poziciji desnog krila i mnogo može da se očekuje od njega u budućnosti.

✔️ Major scoop



Yesterday, Arena Sport reached out to me about Arsenal's Louis Zečević-John (16) & I brought them in contact with the family.



And during our little conversation, his mother confirmed that Louis has accepted our call and will join 🇷🇸 U16 soon. 😎 pic.twitter.com/frju628e0X