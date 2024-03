Muke za Piksija pred EURO: Vezista uz bolne grimase napustio teren, strahuje se o ligamentima!

Nema još mnogo do početka Evropskog prvenstva u Nemačkoj, gde je naša reprezentacija u grupi sa Engleskom, Slovenijom i Danskom, a čini se kao da će selektor Dragan Stoković Piksi imati i dosta muka, pošto se povredio još jedan fudbaler.

Radi se o Ivanu Iliću, veznjaku Torina, koji se požalio na bol u kolenu već u devetom minutu ovog duela.

On je pao na zemlju i s veoma bolnim grimasama je morao da napustio teren, dok je umesto njega ušao Samjuele Rići, koji je uspeo da zaradi i dva žuta kartona.

🚨 | ⚠️ Serious injury for Ivan Ilic during #TorinoFiorentina : A knee sprain with involvement of the patella. #Torino pic.twitter.com/SNkppvf56W