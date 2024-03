MITROVIĆ U UŽASNIM BOLOVIMA! Nije MOGAO da stoji na NOGAMA! Da li Srbija treba da STRAHUJE?! (VIDEO)

Do Evropskog prvenstva u Nemačkoj ostalo je još nekih dva i po meseca. Fudbaleri Srbije nalaze se u jeku priprema, a već su odigrali dve prijateljske utakmice na kojima imaju bilans od jedne pobede i jednog poraza.

Svakako da su očekivanja za takmičenje velika. Kako i ne bi bila kada smo se zadnji put na šampionatu Starog kontinenta našli pre 24 godine. Kako bismo mogli da se nadamo uspesima, biće nam neophodan sa igrački kadar zdrav i spreman da odgovori na predstojeće izazove.

Dragan Stojković Piksi ima muke na različitim frontovima, ali delovalo je da su one makar u napadu slatke. Sa Aleksandrom Mitrovićem, najboljim strelcem u istoriji reprezentacije, Dušanom Vlahovićem, strahovitom levicom Serije A, i Lukom Jovićem, asom Milana koji proživljava fudbalsku renesansu, delovalo je da nema razloga za brigu.

Ipak, đavo je uspeo da se umeša i natera ljubitelje "prelepe igre" kod nas da strepe. Aleksandar Mitrović povredio se na utakmici Al Hilala i Al Šababa, a snimak po završetku meča dodatno nas je uznemirio.

Mitrovic was injured & has been subbed off 👀 pic.twitter.com/mMkDGykGTw — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) 30. март 2024.

Mitrović je postigao dva gola pre nego što je morao da napusti igru zbog povrede, Al Hilal je slavio sa 4:3, ali je izvesno da reprezentativca naše zemlje čeka pauza.

Sudeći po snimku, ne može se proceniti kolika će biti ta pauza, ali definitivno ćemo grickati nokte sve dok ne saznamo. Naravno postoji jedna olakšavajuća okolnost, a tiče se izjave Dragana Stojkovića pred Mundijal u Kataru.

ميتروفيتش يخرج على النقالة 😓 pic.twitter.com/UwQvKtJgsT — عالم ميتروفيتش - Mitrovic world (@Mitro9world) 30. март 2024.

- Mitrović će ići u Katar i bez noge. To je tako. Imamo rok do večeras da promenimo nešto, ali čisto sumnjam da će da se to dseti. Mitar će ići, a da li će igrati bez noge, može i bez glave, ne znam. Možda i to. Mnogi igrači ne bi igrali u Norveškoj posle onoga što mu se desilo, a mnogi ne bi igrali. Verujemo da će sve da bude u redu - rekao je Stojković.

Ovo najbolje opisuje kakav je Aleksandar igrač. Svi znamo koliko voli svoju zemlju, te da za nju ide i preko svojih mogućnosti, tako da, Srbijo, nemoj strahovati, ićiće Mitar i u Nemačku bez noge i bez glave.