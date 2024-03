NAVIJAČ POŠAO NA UTAKMICU U PORTUGAL, ALI SE NIKADA SE NEĆE VRATITI! Klub se oglasio - ove reči kidaju dušu!

Neke stvari veće su od fudbala i sporta uopšte, jedan mladi život izgubljen je u Portugalu.

Navijač Rendžersa Tomas Mekalister (25) preminuo je u Lisabonu pošto je bio tamo sa pristalicama škotskog tima da pruži podršku ekipi na meču protiv Benfike. Nažalost, odatle se neće vratiti...

Tragičnu vest potvrdio je i klub koji se oglasio na zvaničnom sajtu.

"U ime kluba želim da uputim saučešće Tomasovoj porodici, prijateljima i voljenima. Ova vest pogodila je sve u klubu, kao i navijače. Niko nikada ne treba da ode na fudbalski meč i da se ne vrati kući. Spremni smo da pomognemo njegovoj familiji na bilo koji način u narednim danima i nedeljama", rekao je izvršni direktor Rendžersa Džejms Bisgrou.

