Sve će biti jasno uskoro! UEFA usvaja Piksijev predlog!?

UEFA razmatra povećanje sastava za Evropsko prvenstvo ovog leta u Nemačkoj na 26 igrača.

Ovaj predlog došao upravo od selektora reprezentacije Srbije Dragana Stojkovića Piksija. On je identično zahtevao pred Mundijal u Kataru, tada su se svi složili, a situacija bi sada mogla da bude identična.

U Dizeldorfu je održan sastanak sa selektorima reprezentacija, a zahtev šefa stručnog štaba "orlova" je bila glavna tema. Upravo povodom ove teme, oglasio se i naš slektor koji je rekao da je većina saglasna s njim.

- Ono što nas je najviše interesovalo jeste broj igrača na spisku za Evropsko prvenstvo. Uzeo sam učešće u tim razgovorima i dao sam predlog da to bude 26. Mislim da se skoro svi selektori slažu da je broj od 23 igrača i tri golmana optimalan broj, jer mislim da ne treba ići korak unazad u odnosu na Mundijal. Mnogo je utakmica tokom sezone, mnogo povređenih igrača. Mislim da će taj predlog proći, naravno, moramo da sačekamo do konačne odluke UEFA. Bilo je, naravno, i selektora koji su smatrali da je 23 igrača sasvim dovoljno i da im veći broj remeti trening, da ne mogu da se koncentrišu na ono što treba da rade na terenu, ali generalno većina je za to da bude 26 igrača na konačnom spisku - izjavio je Piksi

Nakon toga se osvrnuo i na predavanje predsednika sudijskog komiteta Roberta Rosetija.

- Imali smo zaista jedan kvalitetan sastanak, upoznao je sve selektore sa mnogim stvarima koje nas očekuju na Evropskom prvenstvu. Stvari vezane za suđenje, uopšte za tehnologiju koja će biti podignuta na najviši mogući nivo, kada su u pitanju VAR odluke i uopšte ponašanje sudija na terenu, igrača, svih aktera, šta će se tolerisati, a šta neće. Jedan vrlo, vrlo dobar i koristan sastanak - dodao je Piksi.

Pričao je i o susretima sa selektorima Francuske i Engleske, Didijeom Dešanom i Garetom Sautgejtom.

- Sa dosta njih sam pričao, naravno i ovo je uvek dobro mesto za takve susrete i razgovore. Bilo je mnogo fudbalskih tema o kojima možemo da razgovaramo sa vrlo kompetentim ljudima, tako da sam generalno prezadovoljan sastancima koje smo imali. Verujem da će oni doprineti i boljem fudbalu sa više fer pleja, sve za one koji vole da uživaju u njemu, na radost navijača – podvukao je on.

Podsetimo, reprezentacije su trenutno ograničene na 23 igrača, što je povratak na propise koji su korišćeni pre šampionata starog kontinenta 2020. godine Te godine pravila su bila drugačija, zbog korona virusa i zbijenog rasporeda kluboa, ali sada bi moglo da postane ustaljeno načelo.

Konačnu odluku saznaćemo kroz nekoliko nedelja, kada će UEFA da izda saopštenje vezano za takmičenje "starog kontinenta".

Podsetimo, Evropsko prvenstvo u Nemačkoj startuje 14. juna. Fudabalska reprezentacija Srbije nalazi se u grupi C, a njeni protivnici su Engelska, Slovenija i Danska.