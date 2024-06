Strasti se smirile posle krvavog okršaja – vreme je za fudbal! UEFA sprema kaznu za Albance

Fudbalska reprezentacija Srbije igra protiv Engleske meč prvog kola grupe C na Evropskom prvenstvu u Gelzenkirhenu - 21.00

Vreme je da po prvi put posle 24 godine gledamo našu reprezentaciju na Evropskom prvenstvu. Četa Dragana Stojkovića Piksi naći će se na velikoj smotri evropskih selekcija u grupi C.

Prvi rival "orlova" biće najveći favorit za osvajanje trofeja ovog leta, Engleska, a utakmica se igra u Gelzenkirhenu na stadionu Šalkea.

Posle nekoliko incidenata i krvavog obračuna između navijača Srbije, Engleske i navijača iz Albanije strasti se smirile – vreme je za fudbal.

UEFA sprema kaznu za Albance

Disciplinska komisija evropske kuće fudbala (UEFA) pokrenula je istragu protiv Albanije.

Malo i lepih tema – navijač Engleske prešao 800 kilometara da bi stigao na utakmicu

🤯 We met a guy who walked 5️⃣0️⃣0️⃣ 𝑴𝑰𝑳𝑬𝑺 just to watch @England at the #euro2024! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿😱#SRBENG pic.twitter.com/rF7DvnOSIb