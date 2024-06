Novi snimci tuče i hapšenja! Albanci umešani u incidente? (VIDEO)

Iz Gelzenkirhena stižu nove informacije posle navijačkih incidenata uoči meča Srbije i Engleske.

Najpre su se pojavili snimci sukoba navijača ove dve selekcije, međutim, izgleda da je u sve bila umešana i treća strana.

Tačnije, Albanci, kako prenose nemački mediji, između ostalih i "Bild".

Takođe, pojedine navijačke stranice na mrežama prenose da su albanski navijači napali naše navijače, a potom pobegli, ako je suditi po snimcima.

Epilog – ima povređenih, ali i nekoliko uhapšenih lica.

BILD reporter: Albanias possibly involved in violent assault on Serbian soccer fans in central Gelsenkirchen ahead of England's Euro 2024 game against Serbia; several people injured, arrested pic.twitter.com/xfjLU0bOxi https://t.co/xNStCz60en