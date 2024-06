Zašto lažete?! Raskrinkana sramna laž Albanaca: Pokušali da 'nameste' Srbe, a onda je isplivalo sve na videlo!

Albanci na sve načine pokušavaju da opravdaju rasističke uvrede i vandalizme koje njihovi navijači priređuju na Evropskom prvenstvu, a pored toga što se ponašaju tako da je cela Evropa zgrožena, počeli su i da lažu po društvenim mrežama.

Oni su počeli da pišu kako su srpski navijači pevali "Ubij, zakolji, da šiptar ne postoji". Snimak se proširio brzo, pa su se onda javili slovenački navijači i potvrdili ono što su svi čuli.

Da takvog skandiranja nije bilo i da su montiranjem snimka pokušali da dobiju slavu.

Jedan navijač Slovenije ih je raskrinkao:

- Prijatelju, bio sam pored sektora sa srpskim navijačima. Prestani da širiš laži. Jedino šta su oni skandirali bilo je 'Kosovo, Srbija'. Pevanje koje se čuje na snimku je 'Obli, Oblak, ti si naš junak'. To nema nikakve veze sa Srbijom - napisao je jedan slovenački navijač i tako razotkrio njihov pokušaj laži i prevare.

UEFA je pokrenula istragu protiv Hrvatske i Albanije zbog sramotnog skandiranja na utakmici između dve selekcije kada se sa tribina čulo "Ubij Srbina". Iz fudbalskog saveza Hrvatske (HNS) tvrde da to nije došlo sa tribina gde su bili smešteni njihovi navijači, već da su albanski navijači to skandirali.

To all Albanians:



This chant is not against Kosovo.



It is Slovenian fans saying: “Obli, Oblak, ti si naš junak”



It means: “Obli, Oblak, you are our hero” https://t.co/sdyX44b0ar