MOGLO JE BITI ŽESTOKO! Englezi provocirali Nemce posle eliminacije, a onda je došlo do OBRAČUNA (VIDEO)

Veliko razočarenje doživeli su domaći navijači u Štutgartu u petak, pošto je njihova Nemačka posle produžetaka eliminisana od Španije.

Dve ekipe koje su do ovog momenta najviše prikazale na Evropskom prvenstvu su se susrele voljom žreba i jedan tim je morao tugovati.

Mikel Merino je postao junak svoje zemlje u 119. minutu, što je svakako izazvalo veliki gnev među Nemcima i ubilo im nadu i snove o peharu.

Da stvar bude još gora, posle meča su pojedince na ulici dočekali Englezi, nekolicina njih je uputila provokacije, a onda je nastao haos.

Na snimku se vidi kako dolazi do sukoba, ali i brzog smirivanja situacije.

🚨 Germans have clashed with England fans following their elimination from #EURO2024 😲 pic.twitter.com/jaNTuXjlGJ