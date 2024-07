Mesiju je bio desna ruka 16 godina, a sada odlazi u penziju! Legendarni fudbaler odlučio da se povuče

Makar kada je u pitanju reprezentacija

Fudbaleri Argentine su opravdali ulogu favorita i tek nakon produžetaka srušili otpor nezgodne Kolumbije u finalu Kopa Amerika u Majamiju. Lautaro Martinez je za samo nekoliko minuta na terenu bio čovek odluke i tako svojoj zemlji doneo rekordnu šesnaestu titulu.

Bila je to više nego emotivna noć za sve Argentince koji žive za fudbal, a u istoj noći u kojoj je i Lionel Mesi pustio suzu zbog pehara, ali i povrede, zaplakao je i Anhel Di Marija uz objavu kraja karijere.

Bio je dugogodišnja desna ruka kapitena nacionalnog tima, a sada je odlučio da je dosta, makar kada je u pitanju reprezentacija i to će označiti početak jedne nove ere. Posebno kada se Mesi povuče...

Ángel Di María has played his final game for Argentina.



Legend 🇦🇷🩵 pic.twitter.com/nlrMBj34hA