Fudbaler zvani skandal! Na ćerkinom rođendanu se kockao, devojku varao sa kim je stigao: Sa manekenkom dobio treće dete (FOTO)

Fudbaler Nejmar je dobio treće dete, ćerkicu Helenu, a tata je tu informaciju podelio sa mnogobrojnim pratiocima na Instagramu. Fudbaler takođe ima sina Davija Luka koji ima 12 godina i ćerku Mavi koja ima jednu godinu. Davija je dobio sa Karolinom Dantas, a Mavi sa bivšom devojkom Brunom Bjankardi.

Nejmar i Bruna Samo mesec dana nakon što su dobili ćerkicu Mavi, Bruna je ostavila Nejmara navodno zbog njegovog "švrljanja". Ona nikada nije govorila zbog čega je došlo do prekida, ali je bilo jasno da je njihova veza i više nego turbulentna. On ju je prevario dok je bila trudna, a onda se putem društvenih mreža izvinjavao za učinjeno. Porođaj je prošao u redu, a onda su raskinuli. Mnogi misle da je ona želela da porođaj prođe kako treba, a onda i da okonča svaku priču sa njim.

- Ono je privatna stvar, ali pošto me stalno povezuju sa raznim vestima, sumnjivim stvarima i šale se na moj račun, moram da vas obavestim da ja nisam u vezi. Mi smo Mevini roditelji i to je razlog našeg odnosa. Nadam se da me više nećete povezivati sa takvim vestima i tračevima. Hvala - napisala je tada Bruna.









