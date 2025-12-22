AKTUELNO

Tvorac legendarne video-igre poginuo u jezivoj nesreći: Snažan udarac za gejmersku industriju

Vins Zampela, jedan od tvoraca franšize Call of Duty, poginuo je u nedelju u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Anđeles Krest u južnoj Kaliforniji, što je nanelo snažan udarac industriji video igara, prema NBC4.

Pedesetpetogodišnji gejmerski titan, čiji je rad pomogao u definisanju modernih pucačina iz prvog lica, poginuo je u nesreći zajedno sa saputnikom, navodi Kalifornijska patrola za auto-puteve. Vozilo milionera je, kako se navodi, skrenulo sa krivudavog planinskog puta oko 12.45 časova, udarilo u betonsku ogradu, a onda se zapalilo.

Auto-put je jedan od najviših u Kaliforniji sa nekim delovima koji dosežu visinu od preko 2.100 metara. Vozač je ostao zaglavljen u zapaljenom automobilu nakon sudara i poginuo je na licu mesta. Saputnik je uspeo da izađe iz vozila i kasnije je preminuo u bolnici.

Zampelin odlazak odjeknuo je u gejmerskoj zajednici i šire — oštar podsetnik da čak ni tvorci fantastičnih svetova i digitalnih bitaka nisu imuni na tragedije u stvarnom svetu. Uticaj Zampele na video igre proteže se više od dve decenije unazad. Prvi put je ostavio svoj trag suosnivanjem Infinity Ward-a 2002. godine, studija koji će kasnije stvoriti Call of Duty, franšizu koja je postala kulturna i komercijalna sila u industriji video igara.

Nakon što je napustio Infinity Ward, suosnovao je Respawn Entertainment 2010. godine, gde je nastavio da oblikuje blokbaster hitove poput serijala Titanfall, Apex Legends i Star Wars Jedi: Fallen Order. Pod njegovim vođstvom, Respawn je postao glavna sila pod okriljem Electronic Arts-a nakon njegove akvizicije 2017. godine.

Istražitelji još nisu objavili uzrok udesa.

Stepenice stare 1.800 godina otkrivene u gradu Nisa: Vode do jednog od najbolje očuvanih bibliotečkih kompleksa

