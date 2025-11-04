AKTUELNO

Region

AUTOMOBILOM SE ZABIO U VIŠE PARKIRANIH VOZILA: Vozač poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u Trogiru

Izvor: Kurir.rs/Večernji list, Foto: RINA ||

Jedan vozač je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras oko 20.40 časova, na Obali bana Berislavića u Trogiru.

Prema prvim informacijama, putničko vozilo koje se kretalo van kontrole udarilo je u nekoliko parkiranih vozila.

Prema navodima splitske policije, o incidentu je obavešteno državno tužilaštvo, a trenutno je u toku istraga.

Zbog nezgode, navedena deonica puta je zatvorena za sav saobraćaj, koji se preusmerava na okolne pravce, uključujući i Novi most. Policija moli građane za strpljenje i poštovanje privremene saobraćajne regulacije.

Autor: Marija Radić

#Novi most

#Putničko vozilo

#Saobraćajna nesreća

#Trogir

#udes

