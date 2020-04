GRADIO JE KUĆE ONIMA KOJIMA SU POTREBNE, A SADA IZLAZI U SUSRET NAJSTARIJIM BEOGRAĐANIMA: Žarko Lazić, heroj današnjice!

View this post on Instagram

Kupovina, pakovanje i nošenje namirnica starijim od 65 godina – tako izgleda dan @zarkolazic011 i ekipe emisije @kuca_od_srca . - Onog momenta kad je serijal “Kuća od srca” stao sa snimanjem zbog vanredne situacije, odlučili smo da napravimo korak dalje i da najportrebnije naminice za naše sugrađane kupimo sami i napravimo pakete – rekao je Žarko. Zbog ovog nesebičnog dela, Žarko je nominovan za nagradu “Heroji Beograda”, koju dodeljuju Grad Beograd i TV Pink. Ovo je njegova priča! #herojibeograda #heroji #gradbeograd #rtvpink #tvpink #pinktelevizija