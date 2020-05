TOPLA REČ, SAVET ILI RAZUMEVANJE: Jelena Dimitrijević svojim požrtvovanim radom je tu za najstarije Beograđane!

View this post on Instagram

Topla reč, savet ili razumevanje – u ovom trenutku to je ono što je penzionerima najpotrebnije. Jelena Dimitrijević, profesorka hemije u Drugoj ekonomskoj školi, odlučila je da im to pruži: kao volonter u call centru na opštini Zvezdara. - Ljudi često zovu jer nemaju nikog drugog. Zovu da se ispričaju jer zatvoreni u četiri zida nemaju kome da se obrate. Imam zadatak da ih saslušam, da pomognem koliko god je u mojoj moći ili da ih uputim na one koji mogu da im izađu u susret – rekla je Jelena. Osim što razgovara sa starijim sugrađanima, Jelena u okviru rada u call centru razgovara i sa đacima kojima je potrebna pomoć iz hemije. Zbog nesebičnosti i želje da se nađe onima kojima je potreban razgovor, Jelena je nominovana za nagradu "Heroji Beograda" koju dodeljuju Grad Beograd i TV Pink. Ovo je njena priča.