OSAM BRUTALNIH ISTINA koje mora da zna svaka žena ako želi da OSVOJI muškarca koji je BIK u horoskopu

Zaljubljeni ste u muškarca bika, imaćete pune ruke posla. Ljudi rođeni u znaku bika su veoma lojalni i žele da budu centar vašeg sveta.

– Mogu da budu prilično ljubomorni. Žude za vašom pažnjom i žele da budu jedini muškarac u vašem životu.

-Zaista cene svoju nezavisnost. Vole da imaju svoje vreme i to ne znači da nešto nije u redu sa njima. Koriste priliku za svoja interesovanja, i stvari koje bi trebalo da urade sami.

– Opsednuti su potrebom da budu u pravu. Oni su ozbiljni i pravi perfekcionisti, to morate da shvatite, ako želite da budete sa njim. Sve mora biti u savršenom redu, bilo da je reč o fizičkom izgledu ili se radi o nečemu što treba da završe. Sve prosto mora biti na svom mestu.

-Vole da se osećaju važnim. Najviše od svega voke da se osećaju cenjeno. Ako mu date do znanja da ga uvažavate, on će to znati da uzvrati na najlepši mogući način.

– Muškarac bik krije emocije. Kada imaju problem ne pokazuju to celom svetu. kada su u pitanju lične stvari tu su prilično zatvoreni. Osećaju se sigurno kada to zadrže za sebe. Potrebno im je vreme da steknu poverenje.

– Praktičnost je njihov moto. Ako im se učini da nešto nema veze sa zdravim razumom, oni gube interesovanje. Oni žele jednostavan, organizovan život sa nekolicinom ljudu koje dobro poznaju i vole. U svemu su rlo ozbiljni.

– Veoma su lojalni. Ako izuzmemo neke male hirove , zaista u veoma odani. Ako ste njegov tip, vi ste za njega i najbolji prijatelj , neko ko zna njegove tajne, njegovo sve.

– Želi da ostvari duboku duhovnu vezu sa osobom koju odabere.

Njihove emocije su blokirane za druge ljude, pristup jedino imaju osobe za koje sam proceni da su posebne i vredene da sa njima ostvari značajniji kontakt.

Autor: Pink.rs