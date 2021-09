Šta svakom horoskopskom znaku treba da bi bio srećan

Lav bi trebalo da daruje deo svoje energije i vremena nečemu većem od samoga sebe, a humanitarni rad je idealan za to. Rakova sreća krije se u podršci dragih ljudi, a Devica treba da naučiti da kaže "ne".

1. Ovan

Imajte na umu da niko nije savršen, pa tako ni vi. Rešite se tog unutrašnjeg pritiska da morate da budete broj 1 u svemu i svima na raspolaganju 24 sata na dan. Što pre to uradite, pre ćete prihvatiti sebe i svoje mane - i bićete srećniji i opušteniji.

2. Bik

Budite sami sebi najbolji partner i oslonac! Ne očekujte stalno od drugih ljudi da vas ispunjavaju i usrećuju. Odnos koji treba da vam bude najvažniji je onaj koji imate sa samim sobom - to može biti najstrastveniji, najljubazniji i najdivniji odnos u vašem životu. Kad jednom to shvatite, imaćete zdravije i srećnije odnose s drugim ljudima.

3. Blizanci

Vreme je da se odmaknete od površnih razgovora - dopustite sebi duboke razgovore s drugim ljudima i videćete kuda će vas to odvesti. Kad se jednom otvorite svojim prijateljima i ljudima do kojih vam je stalo, stvorićete jače, trajnije veze, a to je ono što svakoga čini istinski srećnim.

4. Rak

Okružite se optimističnim, brižnim ljudima koji će vas podržavati u snovima i tešiti vas kad ste tužni. Jednom kad osetite podršku i saosećanje drugih, imaćete utisak da je ceo svet vaš i da možete da postignete šta želite. Pozitivne vibracije vode pozitivnom životu!

5. Lav

Darujte deo svoje energije i vremena nečemu većem od sebe. Humanitarni rad daće vam priliku da se razmećete svojim najvećim bogatstvom, a to je vaše srce. Krenete li putem pomaganja drugima ubrzo ćete biti ponosni na vlastiti velikodušan duh pun ljubavi, i bićete ispunjeni i srećni.

6. Devica

Prestanite stalno da ugađate drugima i počnite napokon da ugađate sebi! Onog trenutka kad se oslobodite potrebe za konstantnim usrećivanjem drugih i postavite neke granice, osetićete da vas ljudi napokon poštuju. Naučite da kažete "Ne" i slobodno izrazite svoje mišljenje - to će vam ojačati samopouzdanje.



7. Vaga

Pronađite ravnotežu u svojim svakodnevnim aktivnostima, to je ključ srećnijeg života. Oslobodite se navike preteranog posvećivanja jednom načinu razmišljanja ili jednom određenom zadatku. Pronađite vreme za opuštanje i druženje s prijateljima. Odmorite češće um i telo. Raznolikost energije tokom dana učiniće vas srećnijom, koncentrisanijom i energetski mirnijom osobom.

8. Škorpija

Skloni ste da u sebi nosite i negujete razloge zašto vam se netko zamerio ili ste se zamerili sami sebi, možda zbog nekog propusta ili greške, a to ne vodi sreći. Iako toga možda niste svesni, to je teret koji vas stalno opterećuje i stvara probleme u ličnim odnosima. Naučite da oprostite i zaboravite - i sebi i drugima - i krenete dalje. Kad se oslobodite prošlih zameranja, moći ćete da živite svoj najbolji život u sadašnjosti.

9. Strelac

Naučite da se suočite sa činjenicama i da raspravljate o njima ako je potrebno. Pre nego što se sukobite s nekim, pokušajte to da rešite mirnim razgovorom. Kad jednom usvojite naviku mirnog rešavanja raznih situacija, otkrićete da vam preskakanje drame omogućava da živite punim plućima - i bićete srećniji.

10. Jarac

Odvojite vreme za posao, ali posvetite se i ličnom životu kad se radno vreme završi. Naučite da isključite telefon uveče i prestanete da čitate mejlove tokom neradnog vikenda. Fokusirajte se na važne stvari, na porodicu i prijatelje - jer oni su ti koji vam donose istinsku sreću.

11. Vodolija

Ne dopustite nikome da se zbog njega osećate kao da niste dovoljno dobri! Kad jednom prihvatite svoju pomalo neobičnu ličnost, i to otvoreno pokažete, osetićete samopouzdanje. Prihvatite sebe onakvima kakvi jeste pa će i drugi to uraditi.

12. Riba

Zabrinutost oko budućnosti vas koči u tome da živite u ovom trenutku, a vreme i mladost prolaze. Pokušajte da se manje fokusirate na sutra, a više na danas. To će vam pomoći da se razvedrite, budete srećniji i uživate sad i ovde.

Autor: