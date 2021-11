Mesec je u Škorpiji, a to ZNAČI SAMO JEDNO: Ako ste u VEZI SA OVA TRI ZNAKA bolje da ne znate u šta su se upustili početkom meseca...

Trenutno smo u srcu sezone Škorpije i imamo Mesec u Škorpiji, počevši od 3. do 5. novembra 2021. To znači da postoje tri horoskopska znaka koji će započeti tajnu aferu, i postoji razlog zašto, prenosi "Yourtango".

Ovo je vreme da se započne tajna afera, i iako niko spolja ne odobrava aktivno varanje partnera, to će se ipak učiniti. Ljudi varaju iz više razloga, ali iskreno, pravi razlog za započinjanje tajne afere tokom Meseca u Škorpiji je taj što želite uzbuđenje.

Opasnost da budete uhvaćeni čini svaki trenutak sa vašim ljubavnikom uzbudljivim. Postoji ogroman udarac da se izvučete sa svime i vrlo su dobre šanse da ćete se izvući.

Ova tri horoskopska znaka su najsklonija prevarama u ova dva dana.

Ovan (21. mart - 19. april)

Možete sebi reći da ste potišteni u svojoj vezi i da vaš partner ne ispunjava vaše potrebe - ali to nije razlog zašto vi nastavljate ovu tajnu aferu. Želite pažnju. To je tako jednostavno. Želite uzbuđenje što vas neko novi vidi, i želite da vas obožava. Nije da ste tako nesrećni kod kuće - to je vaše opravdanje za varanje, ali ustvari - dom vam je sasvim u redu. Želite komplimente, raskošne pohvale - želite da se ponovo osećate lepo i privlačno, a to može biti nešto što ne dobijate kod kuće.

Škorpija (23. oktobar - 21. novembar)

Kao da možete da odolite. Mesec u Škorpiji je kao magični napitak zbog kojeg želite da dominirate i vladate svetom, a vaša moć je oduvek bila notorno s*ksualna. U vezi ste - da li je to monogamno? Možda, možda ne - ali ta "pravila" su za druge ljude. Radiš šta hoćeš, zar ne? Ah, tako se zavaravate misleći da ne radite nešto što bi potencijalno moglo da izazove slom srca, ali se ipak ne obazirete. Započećete aferu jer vam to daje nalet moći koji toliko obožavate. Izvolite u osvajanje mase, jer ko može da odoli vašim čarima?

Strelac (22. novembar - 21. decembar)

Bilo je trenutaka u vašem životu u kojima se ponosite svojom odanošću - prevariti partnera vam se čini gotovo nezamislivim. Sve dok Mesec u Škorpiji ne probudi nešto mračno i požudno u vašoj duši. Šta čekate? Evo u čemu je stvar - dugo niste bili naterani da se osećate posebno, a vaš partner je kao da je zaboravio da postojite kao osoba sa potrebama. Želite više od odnosa - želite naklonost, pažnju, a tokom ovog tranzita, to je kao da se prekidač uključi i, odjednom, sve ide samo od sebe.

Vaša tajna afera je pokrenuta i ona se ne može, a i neće zaustaviti. Upadate u ovu aferu slepo, bacajući sav oprez u vetar. Naivnost vas tera da verujete da je to nešto posebno, ali nije. To je samo privremeno uzbuđenje. Da li ćete se kajati zbog svojih postupaka? Ne dolazi u obzir. Hoćeš li biti uhvaćen? Videćemo.

Autor: Z.L.