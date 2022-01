RETROGRADNI MERKUR će mnogima napraviti HAOS OD ŽIVOTA: 3 znaka će pošteno nagrabusiti

Prvi retrogradni Merkur ove godine čeka nas u periodu od 14. januara do 3. februara, a zanimljivo je da će do 25. januara biti retrogradan u znaku Vodolije, a od 25. januara do 3. februara u znaku Jarca.

Ovaj period će vam na prvom mestu doneti preispitivanje - šta želite, a šta ne želite u životu.

Kao i uvek, retrogradni Merkur će uticati na sve znakove Zodijaka i to "žestoko", ali tri znaka će to osetiti jače od ostalih. A evo koji su to:

JARAC

Sve tajne, prećutkivanja i ono što ste krili isplivaće na površinu i postaće teško nastaviti živeti u laži. Moraćete da skupite hrabrosti da se izborite sa sopstvenim tajnama i da priznate sve što trebate bliskim ljudima. Moguće je da ćete biti zbunjeni oko toga kojim pravcem dalje da krenete, ali pogledajte duboko u svoje srce i poslušajte šta vam govori osećaj u stomaku.

ŠKORPIJA

Retrogradni Merkur doneće vam velike novčane probleme, možda čak i doneti stare dugove na naplatu. Doći ćete u poziciju da morate pravite kalkulaciju i odustanete od nekih želja i projekata.

OVAN

Za Ovna će ovo biti buran period, posebno kada su emocije i odnosi sa bližnjima u pitanju. Čeka vas veliko iznenađenje ili neplanirani događaj koji će promeniti tok stvari u vašoj vezi. Posle toga više ništa neće biti isto, moguće je da će vas to ili naterati da zauvek završite ili da rešite dosadašnje konflikte i nastavite dalje sa više razumevanja.