Lav PREVIŠE RAZMIŠLJA, Škorpija TRAŽI LJUBAV od pogrešnih ljudi: Ovako horoskopski ZNACI sebi OTEŽAVAJU ŽIVOT

Svaki horoskopski znak pada u određene zamke koje mu otežavaju život.

Ovan

Vi sebi možete da upropastite život pristajući na osrednjost. A zapravo vam treba nova avantura svaki dan. I ne biste smeli da pristanete ni na šta manje od toga - u suprotnom ćete se osećati prazno, iako ste puni života. Vaš pozitivan stav i pogled na život su vaše najbolje karakteristike, zato uživajte u njima u potpunosti.

Bik

Vi sebi kvarite život dopuštajući stresu i teskobi da prevladaju. Preko problema koji nisu pod vašom kontrolom treba da prelazite dubokim disanjem, fokusirenjem na ono što možete da kontrolišete i tako da prilagodite svoje misli. Znajte da će se i svemir 'urotiti' da sredi neke stvari u vašu korist, ako u njih verujete.

Blizanci

Vaš najveći problem je što brinete o tome što drugi ljudi misle i kažu o vama. Ostati veran sebi visoko je na listi vaših prioriteta. Podstičite sebe da tako i ostane. Ne dopustite da vam strah od onoga što drugi misle o vama uništiti život, jer ruku na srce oni verovatno ni ne razmišljaju o vama (najverovatnije brinu šta drugi misle o njima). Živite život koji vas čini sretnim i zadovoljnim, i ne dopustite nijednom tuđem mišljenju da vas mijenja.

Rak



Vi sebi otežavate život preteranim radom i angažmanom. Volite da radite stvari na svoj način i svojim ritmom, koji je ponekad vrlo brz, te toksičan po vas. Nemojte se preterano angažovati na stvarima koje zapravo ne želite, nego osećate da ste nekome dužni – time ćete svoju sreću samo staviti na drugo mesto.

Lav

Vi upropaštavate sebi život preteranim razmišljanjem. Imate potrebu da se osećate vredno i važno u životu ljudi do kojih vam je stalo i neprestano razmišljate jeste li dovoljno dobri. Ne dopustite da vas vaš mozak dovede u nedoumicu kako niste divni, jer mislite da neko možda više ne ceni vaše prijateljstvo. Istina je dakle (ako je to zaista tako) da se ljudi menjaju i da neke ljude s vremenom prerastemo. Nekome je to teško da prihvati, ali ne možemo (a ne bismo ni trebali) sve da kontrolišemo. Neki ljudi se jednostavno više ni ne uklapaju u vaš život, a usredsredite se na one za koje znate da su vredni vaše ljubavi.

Devica

Vi sebi kvarite život lažiranjem osećanja. Ne držite sav stres u sebi, morate ga izbaciti iz sebe. To ne znači da se svakoj osobi morate žaliti na sve što vam se događa u životu - pronađite zdrav način da se rešite stresa. Možda da pokušate sa časovima joge ili s toplom kupkom nakon napornog radnog dana, ili s malo tamne čokolade, ili gledanjem omiljenog filma… Pronađite nešto samo za sebe, i što će vam pomoći da manje glumite zadovoljstvo i radost, a da ih više istinski osećate.

Vaga

Vi upropaštavate sebi život tražeći prihvatanje od ljudi kojima nije ni stalo do vas. Okruženi ste onima koji vas prihvataju takvim kakvi jeste i to treba da vas umiri i usreći - jedino je to na kraju važno. Sve ostali vam nisu potrebni u životu, samo vam troše energiju i oduzimaju samopouzdanje.

Škorpija

Vi kvarite sebi život time što ste okruženi ljudima koji vam ne mogu ponuditi ono što tražite ili vas osuđuju. Vi ste otvorena osoba i morate biti okruženi ljudima koji vas takvu prihvataju. Onima koji će kliknuti na vaše ideje i obrnuto. Budite verni sebi i birajte one sa kojima možete sve da delite i u tom odnosu da dodatno rastete.

Strelac

Vi otežavate svoj život pokušavajući da budete osoba koja niste. Potreban vam je život pun slobode i ljudi koji vas prihvataju kakvi god želite da budete. Ne trudite se da zadovoljite norme i menjate se zbog bilo koga, jer ćete na kraju izgubiti sopstveni identitet, a zaslužujete da budete srećni. Vi ste vrlo jedinstveni, poletni i energični, ne dozvolite da bvas bilo ko ''ukroti'' jer nećete biti srećni.

Jarac

Vi ćete upropastiti svoj život ne dajući se 100 posto. Želite velike stvari, ali većina takvih stvari zahteva rizik. Preuzmite stoga svaki rizik. Ono što stvarno želite jeste da vam se vrati sve što ste uložili u svoj život. I to je sasvim moguće. Nastaviti da radite uporno na onome što želite i činite lepe stvari za druge oko vas. Dajte sve od sebe u svemu što radite i nećete biti razočarani - nema više sputavanja.

Vodolija

Vi otežavate svoj život time što uvek nekome polažete račune. Ono što radite, radite najbolje na svoj način, stoga nastavite slobodno da radite to i dalje. Ograničavanjem sebe i stalnim odgovaranjem nekome drugome, polako uništavate svoj život. Ne dopustite da se to više događa. Ako treba, razgovarajte s nadređenima ili onima koji vas sputavaju, ili ih isključite iz svog života i živite ga što autentičnije možete.

Ribe

Vi ćete upropastiti svoj život ne ceneći ljubav koju imate. Ako ste još single, vrlo je verovatno da osećate da vam je potrebna druga polovina, a sebe iz nekog razloga blokirate na putu do ljubavi. Ako ste u vezi, onda cenite sve sitnice koje partner radi za vas, a ako osećate da je vaš odnos monoton, pronađite nove načine da ga začinite. Vi stremite životu u kojem ljubav ima svoje prste u svemu. A ljubav doista postoji - u svakoj vašoj emociji, bilo da ste srećni ili tužni, uzbuđeni ili ljuti, ljubav je u svakoj stvari na svetu. Ne potcenjujte tu činjenicu zbog prethodnih loših iskustava, otvorite se za nove prilike i živećete mnogo ispunjenice.

Autor: Z.L.