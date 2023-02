MERKUR U JARCU DONOSI VELIKE PROMENE U KARIJERI Pripremite se, šta uradite u narednih 20 dana pratiće vas cele godine

Svaki put kada ova planeta uđe u novi znak, dolazi do promena u poslu.

Planeta Merkur ulazi u znak Jarca 7. februara i ostaće u njemu do 27. februara - u narednih 20 dana očekuje nas posebno vreme. Merkur predstavlja um, racionalno razmišljanje, komunikaciju, učenje, trgovinu i posao.

Svaki put kada ova planeta uđe u novi znak, dolazi do promena u navedenim oblastima, smatraju astrolozi.

Šta svakom horoskopskom znaku donosi Merkur u Jarcu od 7. do 27. februara:

Ovan

Očekujte da će sve vaše misli biti apsorbovane poslom, može doći do novih poznanstava, obuka, poslovnih putovanja, više komunikacije sa kolegama tokom radnog i neradnog vremena. Uzbegavajte bilo kakve konflikte.

Bik

Možda želite da učite, naučite nove stvari u raznim oblastima i usavršite svoje znanje. Tokom ovog perioda biće više komunikacije sa rođacima, posebno sa roditeljima i decom, kao i sa nadređenima. Moguće je da ćete dobiti savete od bliskih ljudi, ali na vama je izbor da li da ih poštujete ili ne.

Blizanci

Očekuje vas više znanja u životu. Učite i iskoristite svoje talente i sposobnosti. Promenite loše navike u dobre kako biste očuvali svoje zdravlje.

Rak

Rakovi će biti fokusirani na veze. Partner može početi da daje više novca, ali možete i više da potrošite na njega zauzvrat. Biće više interakcije sa nadređenima ili poslovnim partnerima. Dobar trenutak da se svaki odnos – i lični i poslovni – dovede na novi racionalan nivo, kada se sve govori i razume.

Lav

Moguće je da će vam se mnogi obratiti za pomoć i savet. Pokušajte da pomognete u svemu što je u vašoj moći. Treba da se čuvate novih dugova i kredita - razmislite, da li vam je to zaista potrebno. Smanjite stres i jačajte imunitet.

Devica

Vaša glavna planeta je sada u dobroj poziciji i ovo vam otvara mnoga vrata. Obavezno ih pogledajte, ne odbacujte nove mogućnosti. Porodici je potrebno više pažnje i brige, pa im se posvetite. Na primer, možete zajedno raditi nešto kreativno ili proučavati neku zanimljivu temu.

Vaga

Želećete da promenite nešto u svom životnom prostoru. To možete učiniti kupovinom nečeg novog ili možete iskoristiti ono što već imate, samo u novom ruhu. Kroz ishranu i fizičku aktivnost jačajte imunitet.

Škorpija

Tokom ovog perioda, vaše želje mogu početi da se ostvaruju. Možda ste na neke čak i zaboravili, ali to ne znači da ne treba da se posvetite ostvarenju svojih ambicija.

Strelac

Može doći do promena na poslu, na primer, povećanja plate, neke nove prilike. Čak i ako se to ne dogodi, nastavite da se trudite i to će se isplatiti. Imate podršku od strane partnera, ali izbegnite sukobe - najvažnije je da sada pronađete kompromis.

Jarac

Jarčeve čeka svest i razumevanje sebe, lekcije za razvoj samopouzdanja. Ukoliko u nečemu nemate dovoljno iskustva, ne plašite se da potražite pomoć. Čuvajte se sukoba i svađa – uvek se trudite da sačuvate mir.

Vodolija

Želite više vremena da budete sami, dajući prostor svojim mislima. Opušta vas samoća, mir i tišina. Pronađite neko tiho i mirno mesto za sebe i uživajte u tim blagodetima. Naučite da optimizujete troškove, ali ne štedite novac za ono što vam je važno, već smanjite nepotrebne troškove.

Ribe

Ribe će verovatno upoznati nove ljude koji mogu biti važni u karijeri. Na poslovnom planu moguće su razne mogućnosti. Razmislite o svojim željama i osvestite da li su vam neke od njih zaista potrebne.

Autor: