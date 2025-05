Saturn danas ulazi u znak Ovna i donosi VELIKE PROMENE: Mnogi će se osećati izgubljeno, ali čeka ih velika životna lekcija

Svaki put kad Saturn prelazi u novi znak, otvara se vrata novom generacijskom ciklusu, obeleženom učenjem, sazrevanjem i redefinisanjem granica

Na današnji dan, 24. maja, Saturn ulazi u znak Ovna, gde ostaje do 2. septembra 2025. godine. To je tek početni uvid u novu etapu njegovog uticaja. Saturn se zatim ponovo vraća u Ovna 15. februara 2026. godine, gde ostaje sve do 14. aprila 2028. godine. Svaki put kad Saturn prelazi u novi znak, otvaraju se vrata novom generacijskom ciklusu, obeleženom učenjem, sazrevanjem i redefinisanjem granica, piše Forever Conscious.

Saturn, poznat i kao Gospodar karme, usmerava nas prema odgovornosti, disciplini i unutrašnjoj stabilnosti – ali često kroz izazove i suočavanje s vlastitim slabostima. Ovan je prvi znak zodijaka – simbol početaka, impulsa i neustrašivog kretanja napred.

Saturn, s druge strane, traži promišljenost, stabilnost i sistemski rad. Kad se ove dve energije susretnu, osećaj može biti kontradiktoran: želimo brzo napred, ali nas nešto stalno usporava. Upravo u toj napetosti leže najvažnije Saturnove lekcije.

Ovo je period u kojem ćemo raditi na kontroli impulsa i brzopletosti, izgrađivati unutrašnje samopouzdanje nezavisno od tuđeg odobravanja i učiti kada vredi delovati – a kada pričekati.

Iako se mogu pojaviti osećaji zaglavljenosti ili gubitka smera, to su prilike za dubinsku introspekciju. Saturn neće dopustiti površne odgovore – tražiće iskrenost i temeljnu promenu iznutra.

