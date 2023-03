ŽUTA MINUTA svakog horoskopskog znaka - ovo im je OKIDAČ ZA SVAĐU!

Svaki horoskopski znak ima svoja pravila koja se tiču svađanja, koja ne smete da prekršite, inače ćete nadrljati.

Ovan

Ovan iz dna duše mrzi kada se ljudi prema njemu odnose na pasivno agresivni način. Ništa ih ne dovodi do toga da žele iskočiti iz svoje kože kao kada neko zapravo ne govori svoje mišljenje. S Ovnom je najbolje pokušati suočiti se na način da iskreno kažete ono što mislite i da mislite ono što kažete. Oni će namerno reagovati na neuobičajene načine kako bi bili sigurni da znate tačno kako se osećaju i šta planiraju učiniti vezano za to.

Bik

Jedno je sigurno, kada se suočavate s Bikom, koji je već pod stresom, očekujte da ćete nastradati od njegovih rogova ukoliko ne pripazite. Bik je otvoren za komunikaciju i učiniće sve što može kako bi bio siguran da su stvari rešene i da je zaista postignut mir. Ukoliko se mora sukobiti, stvari će postati gadne. Pristupite im znajući o čemu želite da razgovarate, tako da ih ne uznemiravate nepotrebno i ne trošite njihovo vreme.

Blizanci

Blizanci ne mogu podneti kada ljudi misle da znaju sve o njima. Oni to mrze, jer se tada osećaju kao da im se samo rugate ili da ih ne shvatate dovoljno ozbiljno. Pustite ih da govore sami za sebe, potrudite se shvatiti ono što govore da pokušavaju učiniti ili reći, inače ćete samo pogoršati problem.

Rak

Kad god se suočavate sa Rakom zbog nečega što vas je uzrujalo, najbolje je da to učinite nasamo s njim. Ako se suočite s njim pred nekim drugim, on neće slušati šta govorite – ni vas ni bilo koga drugog. To mora biti lični sukob, inače nećete postići ništa. Budite iskreni prema sebi i prema njemu, tek tada će početi da slušaju.

Lav

Kada pokušavate da se suočite sa Lavom, najbolje je da prvo njega pustite da kaže svoje argumente. To ne znači da nužno da bi trebalo dopustiti mu da vas gazi, više se radi o osećaju da nisu prisiljeni da budu pokorni. Oni se jako razljute ako se neko prema njima ponaša snishodljivo ili zaštitnički. Dopustite im da se izraze nakon što izbace svoju ljutnju, a potom smireno objasnite svoju stranu priče.

Devica

Najvažnija stvar koju bi trebalo da izbegavate kada se suočavate sa Devicom je da ih ne prekidate bez obzira koliko to želite. Ako ih stalno prekidate tokom svađe, mogli biste doći u situaciju da više nikada u životu nećete imati priliku da im kažete ni jednu jedinu reč.

Vaga

Kada se suočavate sa Vagom, pokušajte razgovarati normalnim tonom. Ako postanete bučni, Vaga vam neće pokazati nikakvu milost. Neće uzeti u obzir vašu stranu priče ukoliko samo vičete na nju. Ako i dalje nastavite vikati, sasvim sigurno će vam uzvratiti istom merom.

Škorpija

Kad god se nađete u situaciji u kojoj se prepirete sa Škorpijom, bolje vam je da znate da se obranite i bolje da to znate učiniti dobro. Škorpija neće prihvatiti nikakva opravdanja tokom svađe, samo će ga još više razljutiti ako se tokom svađe pokušavate opravdati. Radije recite ono što imate za reći, umesto da vaši osećaji kipe zbog njegovih osećaja.

Strelac

Kada se suočavate sa Strelcem, najbolje je ne postaviti se prema njemu kao da ne zna o čemu govori. Jedno je misliti da on nema pojma, ali nešto drugo je kada to otvoreno kažete. Oni apsolutno preziru kada se ljudi na taj način odnose prema njima. Samo budite sigurni da znate šta je istina i to prava istina, u suprotnom ćete najverovatnije upasti u još gori sukob.

Jarac

Kada se svađate s Jarcem, najbolja stvar koju bi trebalo da učinite jeste da pokušate da se držite teme. Bez obzira na to koliko drugih misli vam dolazi u glavu, davno zaboravljeni problemi ili nešto potpuno nebitno, sve to može apsolutno razbesneti Jarca. Oni mrze da gube svoje vreme na kopanje stvari iz prošlosti i to ih samo dodatno uzrujava.

Vodolija

Mudro je ne potcenjivati ono što će Vodolija da uradi da bi pobedila u svađi. Poslužiće se svim dostupnim argumentima.

Ako mislite da je neka Vodolija nešto iz prošlosti zaboravila, varate se! Iznenadili biste se kako dugo može zamerati. Ponekad je najbolje samo ih pustiti da sami shvate neke stvari, umesto da ih suočavate sa stvarima u kojima, po vašem mišljenju, greše. Budite oprezni kada se upuštate u sukob.

Ribe

Ribama je najbolje suprotstaviti se mirnim ponašanjem, inače, što ste vi glasniji ili dramatičniji, to će se oni više ljutiti. Nikako nije dobra ideja podsmevati se Ribama, jer to je horoskopski znak koji će se posebno pobrinuti da vas povredi na svaki mogući način, kada napustite njihovo društvo. Oni reaguju bolje ako ste konstruktivni i ako izrazite sebe na stabilan način, inače ćete shvatiti što to znači navući njihov bes, na više od jednog načina.

