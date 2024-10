5 ZNAKOVA KINESKOG HOROSKOPA ČEKA ČUDO: Potrebno je da se spreme na uspehe na svakom polju, posebno ako imaju dugu kosu!

Oktobar polako odbrojava svoje poslednje dane, ali to ne znači da iznenađenja neće biti na pretek baš do kraja ovog meseca. Stručnjak za kineski horoskop, Valerija Blek, otkriva da upravo ovih dana neverovatna sreća očekuje 5 znakova kineskog horoskopa.

Prijatna iznenađenja će se ređati jedno za drugim, a čak ni oni sami neće znati šta ih je snašlo. Kako je poručila Blekova, važno je da se usklade sa sopstvenom unutrašnjom snagom i energijom, kako bi se ostvarili i najluđi snovi,ono o čemu ste nekad samo maštali.



Srećna republika vam otkriva kojih 5 znakova kineskoh horoskopa treba da se pripreme za iznenadnu sreću koja kuca na njihova vrata.

Koza

Godine: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Rođeni u znaku snažne i ekscentrične Koze doživeće sreću kakvu nikad ranije nisu osetili. Posebno će profitirari žene sa dugom kosom. Međutim, čak i one koje imaju kraću frizuru nemaju razloga za brigu, jer će sreća biti na njihovoj strani. Prosto ćete blistati i takve ljude ćete privlačiti. Očekujete i finansijski dobitak, a da kako biste još više privukli blagostanje koristite zlatne i srebrne boje, uključujući češljeve za kosu ili slične modne dodatke.

Bivo

Godine: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Porodica, posebno braća i sestre, biće glavni izvor sreće za rođene u znaku Bivola. Ovo uključuje rođake i širu familiju sa kojima ste povezani. Indirektni uspeh onih koji su vam bliski i vama će doneti sreću i mogućnost za napredovanje i uspeh. Poslušajte šta imaju da vam kažu i sa zahvalnošću prihvatite njihovu mudrost. U svakom slučaju, preporučuje se da ove nedelje provedete više vremena sa braćom i sestrama. Što se tiče amajlija imajte uz sebe suncokret i nešto u žutoj boji.



Konj

Godine: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Vaš put ka sreći do kraja oktobra biće kreativnost i nove ideje. Fokusiranje na to da budete što bolji slušalac kako ne biste propustili prilike koje vam se pružaju. Obratite pažnju na sve što se događa oko vas na poslu, ulici, čak i dok slušate vesti. Iznenada će vam sinuti ideja koja vam može doneti bogatstvo. Narednih dana trebalo bi da se češće oblačite u crveno ili da uz sebe imate nešto u ovoj boji, pa makar to bio donji veš kako biste održali energiju na nivou koji vam je neophodan za predstojeće poslovne poduhvate.

Majmun

Godine: 1944, 1956, 1968, 1992, 2004, 2016.

Neće biti tako lako doći do sreće za one rođene u godinama majmuna, ali će sreća naći vas. Budite spremni na svojevrstan test hrabrosti, pre nego što se pred vama otvore rajska vrata. Ako dokažeš da si dostojan, hrabar i pošten stižu ti pokloni neba koji će prevazići i tvoje najluđe maštarije. Da biste privukli sreću vaše boje biće ljubičasta i plava.



Pas

Godine: 1956, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006. 2018.

Vreme je da izađete i zone komfora i da dobro poznato okruženje i ljude s kojima se srećete zamenite za novim stvarima kako biste privukli sreću do kraja oktobra 2024. Kad se budete odvažili da napravite iskorak u nepoznato i okusite nešto novo i drugačije sreća će vas pratiti i otvoriće vam vrata ka blagostanju. Obratite pažnju na starije i iskusnije kolege, neko ko može biti mentor, ko će vam preneti svoje bogato životno i poslovno iskustvo. Možda neće ostati zauvek uz vas, ali će vam u ovom trenutku otvoriti vrata za koja ste mislili da su nedostižna za vas. Da biste prizvali i zadržali sreću nosite više garderobu u zelenoj boji, piše Exspress.

Autor: Dubravka Bošković