U novembru stiže karma za ovih 6 znakova: Zbog loših stvari koje ste radili, suočićete se sa ozbiljnim problemima

Upravo se i drugi mesec jeseni bliži kraju, vrlo brzo ćemo se pripremati za Novu godinu i verovati da će dalje biti bolje. Predstavnicima nekih znakova zodijaka savetuje se da se pripreme — zvezde im obećavaju posebno iskušenje.

Zvezde su oduvek pomagale ljudima — jedni se savetuju s nebeskim telima u pokušaju da reše sporan problem, dok drugi jednostavno čitaju horoskope, pokušavajući da provale namere sagovornika. Kako izveštava portal unian.net, novembar će postati mesec u kojem će mnogi od nas osetiti karmičke procese. Dok će jedni uživati u pripremama za novogodišnje praznike, drugima će biti potrebno da ulože trud kako bi ostali na površini i izbegli udarce sudbine. Evo kome od znakova zodijaka bi trebalo da bude na oprezu u novembru 2024. godine.

Ovan

Ovan uvek pažljivo prati svoj napredak u karijeri, ali često zaboravlja na to da postoji i pojam „ličnog života“. Ipak, ako su ranije partneri ovog znaka zodijaka trpeli nedostatak pažnje, u novembru će to rezultirati udaljenošću i problemima u odnosima. Ovnovima je važno da priznaju svoje greške i pronađu vremena za bliske ljude u svom gustom rasporedu — to će im pomoći da izdrže u teškim vremenima.

Blizanci

Blizanci su poznati po svojoj lukavosti — koriste je u svim aspektima života. Ali ako su ranije bilo kakve transakcije s vlastitom savesti prolazile bez posledica, u novembru će za predstavnike ovog znaka zodijaka doći vreme karmičke kazne. Morate rešiti probleme izazvane svojim ponašanjem iz prošlosti. Da biste se spasili od teških posledica, potrudite se da preispitate svoja gledišta: radite pošteno i ne zbog brze zarade, već zbog rezultata.

Rak

Emocionalni Raci skloni su impulsivnim kupovinama. Sada je došlo vreme obračuna — vaša finansijska nepismenost će vam se vratiti kao bumerang. Neočekivani troškovi, gubitak izvora prihoda. Ovo je pravo vreme da postavite prioritete i pripremite plan troškova za naredni period. Naučite da odgovornije pristupate kupovinama — to će vam pomoći da povratite finansijsko blagostanje.

Vage

Karma će sustići Vage u sferi prijateljstva i komunikacije. Da li ste ranije štitili samo svoje interese? Da li ste izdali svoje prijatelje? Da li ste delovali egoistično? Sve će to doći nazad kao bumerang — do novembra 2024. godine bliski ljudi će već sastaviti spisak vaših mana. Najvažnije je priznati problem i raditi na sebi.

Škorpija

U novembru 2024. godine, Škorpije će se suočiti sa teškoćama u oblasti zdravlja. Dugi meseci (ili možda i godine) ignorisali ste alarmantne signale i odbijali odlazak kod lekara. Možda je razlog banalna zauzetost, a možda ste jednostavno osećali strah od bolnica. Sada nećete moći da zatvorite oči pred problemima — od načina na koji se nosite s ovim izazovom zavisiće vaše daljnje stanje.

Jarac

Jarčevi su previše dugo odlagali svoje probleme, ostavljajući ih za budućnost. U novembru 2024. godine karma će udariti po predstavnicima ovog znaka zodijaka, donoseći im probleme i u karijeri i u ličnom životu. Sve su to posledice vašeg nečinjenja. Da biste prevarili sudbinu, konačno je vreme da preuzmete odgovornost i naučite da sami rešavate svoje probleme.

Autor: Zorica Lazarević