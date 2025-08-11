ZVEZDE SU REKLE SVOJE: Jedan znak ba korak do uspeha , drugi na ivici nervnog sloma - pogledajte šta vam donosi dnevni horoskop!

Dan pun izazova i iznenađenja! Neki znakovi će doživeti veliki preokret, dok druge očekuje tajna prilika. Proverite da li su zvezde danas na vašoj strani!

OVAN

Danas biste mogli da se osećate uhvaćeni između želje da ostvarite jedan cilj, najverovatnije finansijski i želje da se posvetite nekim porodičnim stvarima. S obzirom da ste u dobrom raspoloženju i imate dovoljno energije, mogli biste da postignete obe stvari. Prijatelji od poverenja vam danas mogu biti od velike pomoći. Pratite razvoj situacije i uspećete sve što poželite.

BIK

Ako se danas nađete u većem krugu ljudi, najverovatnije poznanika, nemojte da se iznenadite kada primetite da su oni uglavnom raspoloženi za ogovaranja i površne razgovore. Na vreme se zapitajte da li iskreno uživate u ovakvim pričama. Jedan prijatelj iz vaše rane mladosti sa kojim ste još uvek u kontaktu, prolazi kroz turbulentan period. Budite mu od koristi.

BLIZANCI

Vi ste neko ko ozbiljno shvata svoju profesiju, ali u poslednjih nekoliko dana nema vremena za ostale aspekte života. Danas ne bi bilo loše da odete na zasluženi odmor. Nema razloga za brigu - ne morate da budete neko ko stalno strepi od razvoja situacije i budućnosti. Za sada se opustite i odvojite vreme za stvari koje vas ispunjavaju - hobije, prijatelje i porodicu.

RAK

U poslednjih nekoliko dana, vaš primat je bila romantika i odnosi sa partnerom. Ako je u pitanju neko koga od skoro poznajete, nemojte se iznenaditi kada danas shvatite da vas ne vezuje ništa više osim strasti. Pokušajte da nađete odgovarajući način da nastavite u istom pravcu, pod uslovom da vam to odgovara. U suprotnom, ostaćete zarobljeni u odnosu koji vam ne prija.

LAV

Jedan razgovor može da vas stavi u nezgodnu poziciju da morate da birate strane između porodice, prijatelja i vašeg partnera. Poslušajte vaše srce i ne dozvolite drugima da upravljaju vašim životom. Zdravstvena situacija zahteva vašu pažnju. Iako ne osećate nikakve simptome, došlo je vreme za jedan kompletan pregled organizma.

DEVICA

Prisustvovaćete jednom sastanku u krugu vaše porodice koji će voditi promenama u bliskoj budućnosti. U potpunosti mu se posvetite - ovo je ključni momenat da se zauzmete za vlastite stavove i izborite za neke nove uloge. Pažljivo slušajte šta drugi imaju da kažu i do kraja dana ne dozvolite da bilo ko utiče na vašu konačnu odluku.

VAGA

Izluđuju vas dešavanja vezana za vaše radno mesto. Bilo da ste nezadovoljni finansijama ili kolektivom, danas morate da razmišljate u pravcu promena. Definitivno je da aktuelna situacija više nije podnošljiva. Najbitnije je da u celoj priči zadržite unutrašnji mir. Jedan prijatelj ima tajne koje će danas izaći na videlo. Pored svega, budite mu podrška.

ŠKORPIJA

Ako ste od skoro otkrili da posedujete neki talenat ili pronašli zadovoljstvo u novom hobiju, danas ćete imati želju u potpunosti da mu se posvetite. Došlo je vreme da ugodite sebi i nemojte da se obazirete na tuđe mišljenje. Finansijska situacija je i više nego zadovoljavajuća. Razmislite o obnovi garderobe ili kupovini nekih aksesoara.

STRELAC

Danas biste mogli da dođete do nekih novih informacija koje se tiču vaše prošlosti. Neće vam biti prijatno kada shvatite da je jedna osoba u koju ste imali poverenja i sa njom delili tajne, iznela u javnost vašu intimu. Ne dozvolite sebi da očajavate, nego istog momenta stupite u akciju. Obavite jedan iskren razgovor i zatvorite vrata ovog prijateljstva.

JARAC

Vaš krug prijatelja se menja. Moguće i previše brzo za vaš ukus. Neke od dragih osoba bi mogle da se odsele iz vaše blizine, a druge su verovatno zauzete nekim novim prijateljstvima. Pa ipak, vi se i pored svega veoma dobro držite. Najbitnije je da ne zaboravite da uvek u životu date prednost kvalitetu naspram kvantiteta.

VODOLIJA

Iako vam se isprva bude činilo da je ovo idealan dan za posao, naićićete na prepreke kakve niste ni sanjali. Stvari se ne odvijaju ni na željeni način, ni željenim tempom. Međuljudski odnosi su takođe narušeni. Bez ikakvih razloga ste inicijator svađa i nesporazuma. Za vas je najbolje da danas ostanete kući i posvetite se nekim aktivnostima koje ne iziskuju veći mentalni napor.

RIBE

Ako vaš posao zahteva dodatna istraživanja ili edukaciju, ovo je pravi dan za to. Mentalno i fizički ste spremni na sve izazove koje sa sobom donose sati neprekidnog rada. Uveče, obavezno uhvatite momenat za porodicu ili bliske prijatelje. Odlazak u restoran će biti ono što će zaokružiti vaš dan i učiniti vas u potpunosti ispunjenim.

Autor: Dalibor Stankov