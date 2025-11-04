DNEVNI HOROSKOP: Pred mnogima je divan dan, dok Bikovima neće ništa ići od ruke

Pogledajte šta su vam zvezde pripremile za utorak 4. novembar.

OVAN

Danas je divan dan za vas. Imate šanse za novi početak na svim životnim poljima. Bez obzira na to da li ste u ozbiljnoj vezi ili ne, postoji mogućnost da se između vas i nekog dugogodišnjeg prijtelja izrode emocije. Vodite računa da ne povredite nekoga, ali i da vi ne budete povređeni. Ponekad je vrlo važno isključiti emocije i ići za razumom.

BIK

Stvari danas izmiču kontroli i ništa vam neće ići od ruke. Ako verujete u karmu verovatno ćete i znati zašto. U poslednje vreme ste bili bezdušni prema okolini. Razmislite malo. Vrlo je važno biti dobar kako bi vam se kasnije vratilo istom merom. Nemojte to zaboraviti

BLIZANCI

Danas je divan dan za vas. Energija će biti takva da će vam svi problemi koje imate biti manje strašni nego što se činilo prethodnih dana. Problem koji je u poslednje vreme bio nerešiv, iznenada će dobiti iznenađujuće pozitivne okolnosti.

RAK

Okrenite novi list kada su vaši najbliži u pitanju. Ako je vaš odnos sa partnerom zahladneo, unesite nešto novo u vašu vezu. Budite taktičniji. Ako se radi o poslu, zauzmite čvršći stav u odnosu sa pretpostavljenima. Što se tiče porodičnih odnosa, mogli biste biti posvećeniji. Nekome jako nedostajete.

LAV

Danas ćete biti dobro povezani sa ljudima oko sebe. Izađite napolje sa njima i dobro se zabavite sa onima koje volite. Osećaćete se napokon voljeno i prihvaćeno. Pored toga bićete puni emocija i ljubavi prema okolini. Iskoristite ovaj divan dan.

DEVICA

Današnji dan nosi sa sobom neke teške momente i sećanja. Verovatno ćete se osećati odgovorno i pomalo opterećeno zbog neke teške situacije iz prošlosti. Nemojte se toliko opterećivati, naročito ako se radi o nečemu što više nije aktuelno. Ono što je prošlo ostavite iza sebe i nasmejte se novom danu.

VAGA

Vaša ljubav, velikodušnost i smisao za lepotu će danas biti jako istaknuti. Ako postoji nešto što morate da uradite, to je da izađete napolje i uživate u zalasku sunca. Romantična, kreativna i lepa strana svega, uključujući i vas same, je nešto što je danas za vas najvažnije.

ŠKORPIJA

Spustite svoj gard danas. Ne morate glumiti da ste nešto što ustari niste. Budite ono što jeste i shvatite da ste takvi upravo najbolji. Nema razloga da bilo kome dokazujete svoje vrline i kvalitete. Neka vaše srce bude zadovoljno, a mozak odmoran. Ako preterate sa glumom, ljudi će prestati da vas shvataju ozbiljno.

STRELAC

Danas se posvetite radu na sebi. Stanite ispred ogledala i recite sebi kako ste lepi i neodoljivi. Vaše samopouzdanje je prilično nisko, pa poradite na njemu, kako ljudi iz vašeg okruženja ne bi primetili vaše slabosti. Neka obaveze vezane za emotivnu stranu života danas budu primarna stvar za vas.

JARAC

Dan je povoljan za odlazaku kupovinu, ali vodite računa da iskontrolišete svoj potrošački apetit kako ne biste zapali u dugove. Ostanite večeras kod kuće i spremite ukusnu večeru za svoju voljenu osobu. Napravite savršen spoj materijalnog i nematerijalnog, gurmanskog i duhovnog.

VODOLIJA

Danas ćete imati utisak da svi osim vas imaju savršen život. Shvatite da ga niko nema. Svako ima neke probleme u životu. Ali, nije ni pametno porediti se sa drugima. Radite na sebi kako biste poboljšali svoj život i ne osvrćite se na okolinu. To samo oduzima vašu energiju.

RIBE

Danas ćete biti veoma ozbiljni i imaćete osećaj da su se nad vama nadvili oblaci. Koliko god oni bili mračni i crni, ne znači da će iz njih pasti kiša. Život se i sastoji od vedrih i kišnih dana. Jedni bez drugih ne bi imali mnogo smisla. Zvezde vam savetuju da ne dozvolite da se vaš entuzijazam i optimizam izgube.

Autor: Jovana Nerić