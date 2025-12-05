DNEVNI HOROSKOP: Rakove očekuju nesporazumi na poslu, Vage dan pun nežnosti, a ovaj znak treba da sluša intuiciju

Pogledajte šta su vam zvezde pripremile za danas, petak 5. novembar.

OVAN

Vaš konačni sud oko nekih stvari je u velikoj meri formiran na osnovu mišljenja većine, a ne vašeg lično. Velike su šanse da ste negde pogrešili. Nedostatak radoznalosti može da utiče na to da ishitreno postupite na donošenje nekih odluka. Ako odvojite malo vremena da poslušate vaše srce, veoma lako ćete se vratiti na pravi put.

BIK

Prenaglašavate važnost nekih osećanja koje gajite prema osobi koju ste od nedavno upoznali. Zbog vaše idealizacije ćete do kraja dana biti povređeni nečijim postupcima. Takođe, imate utisak da vam je uskraćeno nešto što smatrate da vam s punim pravom pripada. Ne budite nesmotreni u saobraćaju, a ovo se naročito odnosi na korišćenje telefona.

BLIZANCI

Pred vama je naporan period kada je posao u pitanju i bilo bi dobro da na vreme napunite baterije kako biste bili spremni na sve izazove. Dan iskoristite baveći se aktivnostima koje vas zabavljaju i u kojima uživate. Potrudite se da se posvetite i voljenom biću, pogotovo ako vam poveri neki lični problem ili zabrinutost. Zdravlje je u najboljem redu.

RAK

Nesporazumi na poslu su rezultat nečije pogrešne interpretacije vašeg ponašanja. Porazgovarajte o nekim postupcima, pre nego što odreagujete - osetljiviji ste nego inače. Bićete zadovoljni jednim sklopljenim poslom ili potpisanim ugovorom. Probleme u porodici pokušajte da rešite do kraja dana, naročito one koji se odnose na nesporazume sa pratnerom.

LAV

Vaše analitičke sposobnosti na koje ste ponosni danas će biti u drugom planu. Izvesne intenzivne emocije vam otežavaju da nekoj situaciji pristupite nepristrasno. Dan nije pogodan za savete, započinjanje projekata, učenje; jednom rečju, zaboravite na nove početke. Najviše vam prija relaksacija ili umerena fizička aktivnost. Razgovor sa prijateljima će vam pomoći da napunite baterije.

DEVICA

Nađite vremena da se posvetite stvarima koje su vam mnogo znače - druženju sa emotivnim partnerom, duhovnom usavršavanju, pomirenju sa nekim sa kim ste već duže vreme u zavadi. Ovo je odličan dan da prevaziđete neka ružna iskustva iz prošlosti. Olakšanje ćete pronaći onog momenta kada shvatite da zaslužujete mnogo više.

VAGA

Dan je pogodan za razmenu nežnosti i dubokih emocija sa osobom koju volite. Ne plašite se da pokažete kako se zapravo osećate. Iako ste u poslednje vreme bili prilično rezervisani, shvatate da to nije vaše pravo lice. Najprijatnije se osećate kad ste spontani i svoji. Dan je pogodan i za finansijske transakcije i kupovinu prevoznog sredstva koje preferirate.

ŠKORPIJA

Konačno uspevate da nađete zajednički jezik sa osobom koja vam je nekada bila veoma bliska. Ovome je prethodila svest o tome da je razlog vašeg konflikta bio zaista beznačajan. Dan je pogodan za sve pripadnike ovog horoskopskog znaka koji žude za novim saznanjima. Razmislite o dodatnoj edukaciji iz oblasti koja vas privatno interesuje ili poslovnom usavršavanju.

STRELAC

Imate utisak da možete toliko toga da postignete kada se radi o vašem poslu, ali nemojte da se zavaravate. Danas biste veoma lako mogli da idete preko granica svojih mogućnosti i veoma lako da potrošite energiju i pre nego što privedete kraju većinu zadataka. Jedan član porodice želi da razgovara sa vama o stvarima koje se tiču njegovog ljubavnog života. Izađite mu u susret.

JARAC

Danas ćete imati izraženu potrebu da budete u centru pažnje i to po svaku cenu. Pripazite se brzopletih zaključaka i površnosti u jednoj poslovnoj situaciji. Vaše umetničke sklonosti će takođe biti naglašene, pa ćete poželeti da se bavite modom ili detaljima koji bi mogli da oplemene životni prostor. Usmerite se na jarke, tople boje.

VODOLIJA

Imate snažnu potrebu da nešto učinite, a ona je sakrivena od očiju javnosti jer se plašite nečijih reakcija. Ne dozvolite da vam iko pametuje i govori šta je za vaše dobro, ako prethodno sami niste zatražili savet. Vreme nakon posla ispunite u druženju sa voljenim bićem. Neka to bude odlazak na neko kulturno dešavanje - festival ili umetnički performans.

RIBE

Vaša praktičnost i hladnokrvnost će danas biti na velikom iskušenju, pogotovo ako ste se od nedavno upustili u jedan poslovni poduhvat. Takođe, imaćete izraženu potrebu za dokazivanjem, pogotovo ako vam je poverena veća suma novca ili rukovodeća funkcija. Od partnera ćete očekivati razumevanje za vašu odsutnost i posvećenost drugim aspektima života.

Autor: Jovana Nerić