DNEVNI HOROSKOP: Škorpiju muče ljubavni problemi, ONI razmišljaju o zaradi, a evo šta čeka ostale znake zodijaka!

Pogledajte šta su vam zvezde pripremile za danas, sredu 5. novembar.

OVAN

Stvari na ljubavnom planu se danas komplikuju i to ponajviše vašom krivicom. Praktičnost koja vas odlikuje danas će da zataji, jer ste pomalno umorni od toga da je najveći deo odgovornosti upravo na vama. S obzirom da ste izloženi većoj količini stresa nego obično, nađite način da se opustite. Vama je definitivno potreban predah i beg od svakodnevice.

BIK

Mnogo razmišljate o stvarima koje se tiču novca, a ponajviše o načinima kako do istog da dođete. Razgovor sa nekim ko se ne bavi vašom profesijom mogao bi mnogo da doprinese i otvori vam neke nove vidike. U ophođenju sa bližnjima, pokažite razumevanje, čak i u situacijama kada vam se bude činilo da ste na ivici strpljenja. Ključna stvar za vas je samokontrola.

BLIZANCI

Ukoliko ste odlučili da posvetite dan ličnom usavršavanju, znajte da ste napravili odličan izbor. Energija planeta favorizuje sve oblike učenja, nadogradnje, duhovnog i intelektualnog rasta. Danas ne bi bilo loše da se izolujete od drugih i razmišljate o stvarima koje vas ispunjavaju i čine srećnim. Takođe, ovaj dan je pogodan za dugoročne planove i razmišljanje o istim.

RAK

Očekuju vas prepreke u komunikaciji, ponajviše sa partnerom i prijateljima, a sve zbog određenih emocionalnih faktora. Bićete skloni prenaglašenim reakcijama i nepromišljenim potezima, ne dozvolite da se stvari otmu kontroli. Potreban je dodatan oprez u saobraćaju, a rasejanost bi mogla da vas skupo košta i kada je vaš posao u pitanju.

LAV

Jedan telefonski poziv učiniće da se osetite prilično uznemireno, jer se najverovatnije radi o stvarima koje se tiču vaših najbližih. Učinite sve od sebe da se nađete na pravom mestu u pravo vreme. Jedno prijateljstvo bi danas moglo da se prekine ili pogorša. Budite sigurni da nije do vas - ponekad je teško udovoljiti svima i ispratiti tuđe promene raspoloženja.

DEVICA

Imaćete priliku da provedete vreme sa prijateljem koji ne živi u vašem mestu ili sa osobom sa kojom duže vreme niste u kontaktu. Potrudite se da nadoknadite sve što ste propustili. Vaša potreba da brinete o drugima biće veoma izražena tokom ovog dana, pa ne bi bilo loše da se raspitate kome bi to vaša pomoć bila više nego dobrodošla. Ne morate da odete dalje od vašeg komšiluka.

VAGA

Očekuje vas dosta profesionalnih obaveza i zadataka koji se tiču papirologije. Koliko vam to sada delovalo obeshrabrujuće, šta se mora, nije teško. Pokušajte da što pre prionete na posao, jer uz energiju koja će vas pratiti ceo dan, možete mnogo toga da privedete kraju. Poželjno bi bilo da obratite pažnju na ishranu - u poslednje vreme ste bili pomalo nemarni prema svom organizmu.

ŠKORPIJA

Odnosi sa romantičnim partnerom su prilično nategnuti. Vi i voljeno biće kao da govorite o istim stvarima, ali drugim jezikom. Pažljivo birajte reči i ne gubite strpljenje - potrebno je da mu ukažete da zapravo želite iste stvari. Porodična situacija je u najboljem redu i poželjno bi bilo da odvojite malo vemena u toku dana za neke zajedničke aktivnosti.

STRELAC

Intuicija vam je prilično izražena i danas se slobodno oslonite na jedan unutrašnji glas. Ovo se naročito odnosi na jednu situaciju koja se tiče vašeg posla. Iako vam činjenice budu govorile jedno, ne uzimajte ih zdravo za gotovo. Problemi u komunikaciji vas očekuju sa jednim bliskim prijateljem. Iako mislite da u vašem odnosu ne postoje veće nesuglasice, potrebno je da neke stvari što je moguće pre razjasnite.

JARAC

Kreativnost je ono na šta danas treba da stavite najveći akcenat. Svi poslovi koji uključuju originalnost su više nego poželjni. Ako je vaš posao prilično monoton i ne pruža mogućnost kreativnog izražavanja, potrudite se da to nadomestite baveći se nekim hobijem. Danas biste mogli da pronađete inspiraciju na najneobičnijim mestima. Očekuje vas i jedno novo poznanstvo.

VODOLIJA

Neko iz vaše neposredne okoline biće prilično distanciran, a uzrok ovakvom ponašanju leži u emotivnim problemima dotične osobe. Pokušajte da se suzdržite od suvišnih komentara, naročito ako niko ne traži vaše mišljenje. Takođe, nađite vremena da isplanirate kraće putovanje ili izlet. Dani koji su pred vama zahtevaće da budete odmorni i spremni za neke izazove.

RIBE

Pred vama je dan ispunjen mnogim razgovorima, a sa malo konkretnih dela. Imaćete utisak da se vrtite u začaranom krugu pogrešne komunikacije. Veoma je bitno da ne insistirate na promeni ponašanja kod osoba koje vam znače, a koje definitivno u nečemu greše. Energija dana ne favorizuje napredak, već stagnaciju. Sačekajte povoljniji trenutak kako biste učinili ono što ste naumili.

Autor: Jovana Nerić